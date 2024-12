Piersi Georginy niemal wysmyknęły się spod obcisłej sukienki! O włos od wpadki na gali Globe Soccer Awards

Co za euforia!

Nie uwierzysz, jak dziś wygląda legendarny rywal Mariusza Pudzianowskiego. Doprowadził do historycznej porażki „Pudziana”

Nie do wiary, jak wygląda dziś Sławomir Toczek! Legendarny rywal Mariusza Pudzianowskiego zmienił się nie do poznania

W ostatnich dniach 2024 roku, w Dubaju zebrała się piłkarska śmietanka. Wszystko za sprawą gali Globe Socer Awards, podczas której jednym z głównych bohaterów był m.in. Cristiano Ronaldo. Legendarny Portugalczyk dołożył do swojej i tak niezwykle bogatej gabloty jeszcze kilka trofeów. Ponadto słowa "CR7" odbiły się szerokim echem, kiedy postanowił on publicznie powiedzieć, że jego zdaniem to Vinicius Jr., a nie Rodri powinien wygrać ostatnią Złotą Piłkę. Oprócz Ronaldo, show skradła również jego piękna partnerka Georgina Rodriguez.

Argentyńska modelka żyjąca z "CR7" wielokrotnie skupiała już na sobie uwagę mediów i internautów, bowiem doskonale wie ona, jak zadać szyku i brylować na salonach, a także w mediach społecznościowych. Nie inaczej było przy okazji gali Globe Soccer Awards. Georgina pojawiła się w obcisłej, czarnej sukni, która odkrywała zdecydowanie dużo - przede wszystkim jeśli chodzi o dekolt kobiety. Zdjęcia z gali dobitnie pokazują, że od wpadki dzieliło ją niezwykle mało.

Georgina niezmiennie od lat lubi chwalić się swoim jędrnym i wysportowanym ciałem i uwielbia skradać show pokazując się publicznie swoimi walorami. Podczas gali Globe Soccer Awards nie było inaczej. Kreacja nie tylko podkreślała jej kształtne biodra i smukłą talię, ale również podkreślała okazały biust modelki. Sukienka była jednak na tyle obcisła i kusa, że piersi Georginy zdawały się być blisko wypadnięcia z niej na oczach zgromadzonej w Dubaju śmietanki piłkarskiej.

NIE PRZEGAP: To, co futbol zrobił z ciałem Cristiano Ronaldo wielu obrzydzi doszczętnie. Nieodwracalne zmiany. Wystarczy jeden rzut oka

Chwalenie się swoim ciałem publicznie, to dla Georginy nie pierwszyzna. Modelka będąca od lat partnerką Cristiano Ronaldo wielokrotnie publikowała w mediach społecznościowych odważniejsze zdjęcia, które spotykały się z jednoznaczną reakcją internautów zasypujących kobietę komplementami. Niedawno media obiegły również zdjęcia paparazzi, na którym "CR7" nie mógł się powstrzymać widząc krągłe pośladki ukochanej.

Dzieci Ronaldo i Georginy

Georgina Rodriguez jest w związku z Cristiano Ronaldo od 2016 roku. Para doczekała się czwórki wspólnych dzieci, a także razem wychowuje potomka Portugalczyka z innego związku - Cristiano Ronaldo Juniora, który również pojawił się z ojcem i macochą na gali Globe Soccer Awards.

Cristiano Ronaldo nie mógł się opanować widząc krągłe pośladki Georginy! Zdjęcia z jachtu natychmiast obiegły internet. Wszystko poszło w świat