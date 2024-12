To, co futbol zrobił z ciałem Cristiano Ronaldo wielu obrzydzi doszczętnie. Nieodwracalne zmiany. Wystarczy jeden rzut oka

Nie jest tajemnicą, że Cristiano Ronaldo z powodzeniem zawstydza kolejnych zawodników, nawet ze światowego topu, w wieku prawie 40. lat prezentując niesamowitą formę fizyczną i wciąż będąc jedną z najważniejszych postaci w reprezentacji Portugalii. "CR7" w zasadzie całe swoje życie podporządkował piłce nożnej, doskonaleniu umiejętności oraz pokazywaniu, że jest jednym z najlepszych zawodników w historii, jednak to wszystko odcisnęło piętno na jego ciele, które do dziś może stanowić niedościgniony wzór dla innych graczy. Niewiele mówi się bowiem o tym, jak po latach kopania piłki wyglądają stopy piłkarzy i jest to w środowisku pewnego rodzaju temat tabu. Jedno z ostatnich zdjęć Portugalczyka dobitnie pokazuje, dlaczego tak jest. Ten obrazek u wielu osób może wywołać obrzydzenie. Doszło bowiem do nieodwracalnych już zmian.

Nieodwracalne zmiany w ciele Cristiano Ronaldo. Ten widok wielu może obrzydzić

Na co dzień Portugalczyk chwali się przede wszystkim zdjęciami od pasa w górę, gdzie zawstydza wiele osób i pokazuje niemalże boską sylwetkę. Prawie 40-letni Ronaldo niedawno postanowił jednak pokazać się w całej krasie, podczas siedzenia w saunie. Uwagę czujniejszych internautów już wtedy mogły przykuć stopy "CR7", które są wyraźnie ukształtowane przez zawodowe kopanie twardej piłki. Najbardziej ucierpiały jednak paznokcie Portugalczyka. Te bez wyjątku są bowiem czarne.

Krwiak podpaznokciowy spowodowany jest najpewniej przez regularne odbijanie futbolówki, przez co doszło do uszkodzenia znajdujących się tam naczyń krwionośnych. Ten widok od razu wywołał lawinę komentarzy na portalu "X". Cześć z internautów nie była pewna, czy Portugalczyk ma pomalowane paznokcie, a kolejni od razu zwrócili uwagę na fakt, że wielki sukces wiąże się również z ogromnym poświęceniem - w tym wypadku zdrowia.