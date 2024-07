Prawda o ciele prawie 40-letniego Criastiano Ronaldo wywołała u nas ciarki! Jedno zdjęcie ujawniło wszystko. Tak jest naprawdę

To jeden z bohaterów reprezentacji Hiszpanii. Tak nazwał go słynny bramkarz, co za określenie!

Mistrzostwa Europy 2024 z pewnością nie zakończyły się po myśli Cristiano Ronaldo. W czasie, kiedy Leo Messi i jego reprezentacja Argentyny wygrali Copa America, Portugalczycy odpadli z Euro 2024 już w ćwierćfinale po serii rzutów karnych z Francuzami. Tuż po tym meczu "CR7" ogłosił, że były to jego ostatnie mistrzostwa Europy, co jednak nie oznacza zakończenia kariery reprezentacyjnej. Gwiazdor, który za kilka miesięcy skończy 40 lat nadal mógł zaskoczyć wielu kibiców oraz rywali, mając w tym wieku odpowiednio dużo sił i determinacji, aby grać każdy mecz od deski do deski, wliczając w to dogrywki. Prawda o jego ciele może zszokować jeszcze bardziej. Cristiano Ronaldo postanowił pokazać, jak wygląda jego tors już po zakończeniu Euro, gdy siedział w saunie.

39-letni gwiazdor reprezentacji Portugalii pomimo tego, że na co dzień gra w Arabii Saudyjskiej i mógłby zacząć spokojniej podchodzić do swojej pracy, wciąż daje z siebie wszystko, również w kwestii dbania o swoje ciało i sprawność fizyczną. Zdjęcie z sauny, jakie opublikował "CR7" w mediach społecznościowych idealnie pokazuje, że na jego ciele próżno szukać nadprogramowych kilogramów.

Portugalski gwiazdor saudyjskiej Al-Nassr, do którego przymierzany był również Wojciech Szczęsny, opublikował zdjęcie z sauny, na którym widać cały jego kors. Pomimo wieku oraz przyjętej pozy doskonale widać, że ciało Cristiano Ronaldo nie posiada zbędnej tkanki tłuszczowej, a jego mięśnie są niezwykle widoczne przez opinające je skórę. Uczciwie przyznać trzeba, że niejeden 20-latek chciałby pochwalić się taką sylwetką, jaką ma Portugalczyk. Zobaczcie sami.