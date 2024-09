Cristiano Ronaldo nie mógł się opanować widząc krągłe pośladki Georginy! Zdjęcia z jachtu natychmiast obiegły internet. Wszystko poszło w świat [GALERIA]

Nie do wiary, jak w dzieciństwie wyglądał Tomasz Fornal! Nie do poznania. Przecieraliśmy oczy widząc to zdjęcie z czasów młodości

Ronaldo to najlepszy strzelec w historii Ligi Mistrzów. 39-letni Portugalczyk, który obecnie występuje w saudyjskim Al Nassr, w 183 meczach Champions League uzyskał 140 goli i o 11 wyprzedza Argentyńczyka Lionela Messiego, który gra teraz za oceanem, oraz o 46 Roberta Lewandowskiego z Barcelony. Pięciokrotny triumfator LM (z Manchesterem United w 2008 roku i czterokrotnie z Realem Madryt w latach 2014 i 2016-18) jest również rekordzistą pod względem serii spotkań z co najmniej jednym trafieniem - wpisał się na listę strzelców w 11 kolejnych meczach od czerwca 2017 do kwietnia 2018. Z kolei jego najlepsze osiągnięcie w jednym sezonie to 17 bramek w edycji 2013/14.

- Jego doskonałość utrzymująca się tak długo na najwyższym poziomie świadczy o niestrudzonym dążeniu do tytułów zespołowych i indywidualnych. Przez ponad dwie dekady nieustannie ewoluuje i doskonali swoją grę - chwalił Ronaldo szef UEFA Aleksander Ceferin.

Ronaldo złapał Georginę za pośladek

Ronaldo po odebraniu wyróżnienia został we Francji. Z Monako przeniósł się w okolice Saint-Tropez i wraz z ukochaną wypoczywa na Lazurowym Wybrzeżu do dziś. Para najwięcej czasu spędza na luksusowym jachcie i to właśnie na nim została przyłapana przez paparazzi. Cristiano i Georgina czerpią z urlopu pełnymi garściami, a na jednej z fotek widać nawet, jak piłkarz łapie Rodriguez za lewy pośladek. I wcale mu się nie dziwimy...

TIK TOK: Michał Probierz o trendzie hejtu na Roberta Lewandowskiego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.