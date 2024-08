Cristiano Ronaldo już tego nie kryje! Nagłe ogłoszenie w sprawie końca kariery, wszystko postanowił!

- Nie wiem, czy wkrótce przejdę na emeryturę, za dwa, trzy lata... ale prawdopodobnie zrobię to tutaj, w Al-Nassr. Jestem bardzo szczęśliwy w tym klubie, dobrze czuję się również w tym kraju. Jestem szczęśliwy, że mogę grać w Arabii Saudyjskiej i chcę to kontynuować - powiedział w rozmowie z portugalskim kanałem NOW