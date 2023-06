Polska specjalność podczas Igrzysk Europejskich! Mamy kolejny medal we wspinaczce, minimalna różnica

Piątkowe zmagania w Tarnowie były bardzo emocjonujące. 30-letni Dzieński w ćwierćfinale wygrał z jednym z faworytów całej konkurencji Włochem Ludovico Fossalim, który popełnił duży błąd w środkowej części trasy i już nie liczył się w rywalizacji. W półfinale - z Knappem - Dzieński prowadził przez większość trasy, ale w końcówce nie ustrzegł się błędu, co wykorzystał Austriak. To oznaczało, że Polak wystąpi w tzw. małym finale, czyli pojedynku o brąz. Jego rywalem był Francuz Pierre Rebreyend, który wcześniej - w półfinale z Garnierem - został zdyskwalifikowany za falstart.

Marcin Dzieński zdobył brązowy medal Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023 we wspinaczce sportowej na czas

Rebreyend zaczął więc rywalizację o brąz nieco ostrożniej, ale walka z Dzieńskim była bardzo zacięta. Ostatecznie Polak okazał się lepszy o zaledwie 0,04 s. Uzyskał czas 5,466, a rywal - 5,506. Pojedynek o złoty medal okazał się mniej wyrównany - Knapp wyraźnie wygrał z Marceau. Złoto Austriaka to spora niespodzianka. Do tej konkurencji przystąpiło dwóch Polaków - utalentowany Oskar Szalecki odpadł w eliminacjach. Dzień wcześniej we wspinaczce sportowej na czas pań złoty medal zdobyła Natalia Kałucka, pokonując w finale utytułowaną Aleksandrę Mirosław, wielką faworytkę tej konkurencji. To pierwsza porażka Mirosław od długiego czasu. W tym sezonie wygrała trzy zawody Pucharu Świata: w Seulu, gdzie trzykrotnie biła rekord świata, w Dżakarcie i w Salt Lake City. W sumie zwyciężyła w siedmiu ostatnich rundach PŚ, w których brała udział.