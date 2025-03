i Autor: ap, youtube

Pojechał do reżimu

Problemy gwiazdy YouTube'a w Korei Północnej. Bił się w FAME MMA, a teraz wybrał się w szaloną podróż. "Bardzo dziwne, niekomfortowe"

Bartosz Olszewski 12:31 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Wojciech Przeździecki to jeden z najpopularniejszych polskich YouTuberów. Znany jako „ojWojtek” tworzy treści w sieci od wielu lat. Niedawno porwał się na próbę zwiedzenia wszystkich państw w najkrótszym czasie i pobicia rekordu świata. Choć wycofał się z projektu, to dalej jeździ po świecie. Ostatnio wybrał się do Korei Północnej, jednego z najbardziej niedostępnych krajów globu. I niewiele zabrakło, a mógłby tam... utknąć.