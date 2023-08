Przełom w życiu Cezarego Kucharskiego. To już pewne, znalazł nowego Lewandowskiego?

Była murowaną faworytką do złota MŚ, w półfinale rozegrał się koszmar. Aleksandra Mirosław przyznała, że to był najczarniejszy scenariusz

Przez lata Cezary Kucharski spełniał się w roli agenta Roberta Lewandowskiego, z którym obecnie... toczy proces sądowy. Nie zmienia to faktu, że były piłkarz przebił się do świadomości kibiców i piłkarzy jako zaradny menedżer. Nawet konflikt z "Lewym" tego nie zmienił, choć 51-latek w ostatnim czasie zmagał się z problemami zdrowotnymi i nie mógł spełniać się zawodowo. Na szczęście z jego zdrowiem jest już coraz lepiej i Kucharski powoli wraca do normalności. Świadczą o tym ostatnie doniesienia, jakie przekazał portal WP SportoweFakty.

Cezary Kucharski znalazł nowego Lewandowskiego?

Dziennikarze WP przekazali, że właśnie Kucharski ma od teraz reprezentować Mateusza Musiałowskiego. W ten sposób 51-letni agent wraca do branży. Uważany za ogromny talent piłkarz Liverpoolu od dłuższego czasu nie może się przebić do pierwszej drużyny "The Reds", a jego kontrakt wygasa w czerwcu przyszłego roku. Mówiło się nawet, że może wrócić do Polski, a zainteresowanie wykazywały m.in.: Lech Poznań, Górnik Zabrze, Widzew Łódź i ŁKS. Sam Musiałowski zdaniem "Sportowych Faktów" nie chce wracać do ojczyzny i w tym ma mu pomóc Kucharski.

Celem 19-latka jest gra w zagranicznej lidze na dobrym poziomie. Niewykluczone, że jego wygasający kontrakt z Liverpoolem przestanie obowiązywać jeszcze wcześniej. Ważne, by znalazł się klub zainteresowany Musiałowskim. Prawdopodobnym kierunkiem jest Austria, jednak nie podano nazwy żadnego z tamtejszych klubów.

Sonda Czy pamiętasz Cezarego Kucharskiego z czasów gry w piłkę? Tak, pamiętam jak grał dla reprezentacji Polski Nie, tylko jako menagera