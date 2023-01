i Autor: Pixabay

Wielka tragedia

Reprezentant kraju nie żyje. Zginął w wypadku, został potrącony przez samochód podczas treningu

O wielkiej tragedii informują media i austriacka federacja związana z wioślarstwem. Jeden z członków reprezentacji narodowej zginął podczas treningu. Został potrącony przez samochód, który nagle zjechał na czołowe zderzenie, a następnie wpadł do rowu. Do tragedii doszło we Włoszech.