20-letni syn Davida Beckhama przenosi się do Anglii. Nie uwierzysz, jak wygląda 20-letni Romeo Beckham, zupełnie niepodobny

David Beckham to ikona nie tylko futbolu, ale także lifestylu. Przez wiele lat "Becks" zachwycał na boisku w barwach czołowych zespołów - Realu Madryt, PSG czy Manchesteru United. Angielski piłkarz wzbudzał emocje także poza boiskiem. Choć ma kilku synów, to żaden z nich nie odziedziczył jego wielkiego geniuszu i talentu. W piłkę próbuje grać chociażby 20-letni Romeo Beckham. Teraz przeniesie się do Anglii.

Tak wygląda 20-letni syn Davida Beckhama, Romeo

20-letni Romeo Beckham nie porzuca marzeń i nadziei na zostanie gwiazdą futbolu. Na początku dorosłej przygody z futbolem grał w rezerwach Interu Miami, klubu, którego właścicielem jest jego tata. Teraz przenosi się do Anglii, by występować w nowej drużynie.

Romeo Beckham został "Pszczołą". 20-latek będzie w najbliższym czasie reprezentował barwy rezerw Brentfordu. Na podpisaniu kontraktu z angielskim klubem pojawił się także jego tata. Dzięki temu widać, jak bardzo różnią się Romeo i David Beckhamowie. Chodzi nie tylko o wygląd...

Kim jest David Beckham?

47-letni David Beckham to jedna z ikon futbolu. W trakcie kariery grał w takich klubach jak Manchester United, Real Madryt, AC Milan czy PSG. W swoim CV ma także Los Angeles Galaxy. W barwach reprezentacji Anglii zagrał 115 meczów, w których zdobył siedemnaście bramek.