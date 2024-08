Robert Baran z szansami na brązowy medal, w sobotę wszystko będzie jasne

W piątek w Paryżu rywalizację rozpoczęli polscy zapaśnicy rywalizujący w stylu wolnym. Bardzo dobrze w pierwszym pojedynku zaprezentował się Robert Baran, który w 1/8 finału wyraźnie pokonał Kazacha Jusupa Batyrmurzajewa 4:1 i awansował do ćwierćfinału. Polak rywalizuje w Paryżu w kategorii do 125 kg. W kolejnej walce czekał na niego dużo groźniejszy rywal, dwukrotny medalista olimpijski Gruzin Geno Petriaszwili. Polak przegrał wyraźnie 2:9 i musiał czekać na to, aby Gruzin znalazł się w finale olimpijskim, by dostać szansę walki w repasażach o brąz. Petriaszwili przebił się do walki o złoto, tym samym dał szansę naszemu reprezentantowi na dalsze walki. Sponsorem generalnym Polskiego Związku Zapaśniczego oraz sponsorem reprezentacji Polski jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych

Przypomnijmy, że Baran może poprawić rezultat innego Polaka startującego w Paryżu, Arkadiusza Kułynycza, który w stylu klasycznym szedł podobną drogą i walczył o brązowy medal. Tam jednak przegrał i ostatecznie nie stanął na podium. Repasaż z udziałem Polaka w sobotę, o godz. 11, ewentualna walka o brąz zaplanowana jest na wieczór, godz. 20.05. W repasażu rywalem naszego zawodnika będzie Ołeksandr Chocianiwski z Ukrainy.

Warto przypomnieć, że urodzony w 1992 w Jarocinie Baran, to wicemistrz Europy w 2016 i 2020, olimpijczyk z Rio de Janeiro 2016, gdzie zajął jedenaste miejsce w kategorii 125 kg. Jest etatowym żołnierzem i zawodnikiem klubu Ceramik Krotoszyn. Pochodzi z rodziny zapaśniczej – jego brat, Radosław, jest reprezentantem Grunwaldu Poznań, a Przemysław byłym zawodnikiem Ceramika. Sponsorem Strategicznym PZZ jest Krajowa Grupa Spożywcza, właściciel marki Polski Cukier.

W sobotę, mniej więcej w podobnym czasie co Baran, swą walkę w 1/8 finału rozpocznie Zbigniew Baranowski (97 kg). Polak zmierzy się z Radu Lefter z Mołdawii. Baranowski jest olimpijczykiem z Rio de Janeiro 2016, gdzie zajął 10. miejsce w kategorii do 86 kg. Na krajowych matach również osiągnął wiele sukcesów, między innymi jest 8-krotnym mistrzem Polski.