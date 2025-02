Rośnie nowy Robert Kubica. Aleksander Ruta marzy o F1, ale na razie debiutuje w Formule 4

Pochodzący z Warszawy Aleksander swoją przygodę z motorsportem rozpoczął trzy lata temu. Kiedy po raz pierwszy przyszedł na trening kartingu, zupełnie zakochał się w wyścigach. Dlatego nie mógł odmówić sobie poproszenia o zdjęcie Charlesa Leclerca z teamu Scuderia Ferrari, którego… spotkał na jachcie w Monako. – To była śmieszna sytuacja, bo kiedy wracałem z zawodów, pojechaliśmy odpocząć właśnie do Monako. Gdy weszliśmy do portu, zauważyłem, że Leclerc siedzi na swoim jachcie. Podszedłem i zapytałem czy możemy zrobić sobie wspólne zdjęcie. Bez problemu się zgodził, opowiedziałem mu też, że jestem kierowcą kartingowym i wracam akurat z wyścigu – uśmiecha się Ruta.

– Od zawsze lubiłem jeździć, najpierw były to quady u mojego dziadka i złapałem superzajawkę. Skontaktowaliśmy się z trenerem Kubą Wysockim i pojechaliśmy na pierwsze testy do hali kartingowej. Wyglądało to bardzo dobrze, robiłem rekordy i Kuba zapytał wprost czy nie chciałbym ścigać się na gokartach wyczynowych. Oczywiście zgodziłem się i zaczęliśmy działać. I chyba za nasz największy sukces uważam to, że w ciągu trzech, czterech lat zdołałem dojść do poziomu zawodników, którzy trenują od dekady. Byłem bardzo zadowolony i stwierdziłem, że to jest to, co chcę robić w życiu – wspomina 17-latek.

Talent Ruty szybko doceniły zagraniczne teamy i na początku 2023 roku został włączony do Pantano Racing Team założony przez Giorgio Pantano, czyli byłego kierowcę m.in. Formuły 1. Został też powołany do kadry narodowej kartingu, a jako reprezentant Polski startował m.in. w IAME Euro Series i ROK CUP Poland. Co więcej, w minionym sezonie został wicemistrzem drugiej z wymienionych serii.

– Z Pantano Racing Team wykonaliśmy kolejną znakomitą pracę – zauważa Ruta. – Przez te trzy lata ekipa pomogła mi dojść do poziomu, w którym jestem aktualnie. I wydaje mi się, że z roku na rok moje umiejętności będą rosnąć, bo nie zamierzam na tym poprzestać. Tak naprawdę nie mam jakiegoś idola. Lubię się rozwijać i przebywać w takiej atmosferze, gdzie mogę łapać kolejne doświadczenie. W Pantano Racing Team właśnie tak było. Nauczyłem się tam bardzo dużo.

Ruta postanowił jednak zrobić kolejny krok naprzód, dlatego zdecydował się na testy w dwóch zespołach Formuły 4. Oznaczało to, że musiał przesiąść się z gokarta do bolidu. Ostatecznie Ruta zdecydował się na reprezentowanie włoskiego zespołu Cram Motorsport, w którym będzie ścigał się w serii F4 Winter Series. To duże wyzwanie, bowiem młody kierowca najpierw musi zyskać doświadczenie w znacznie szybszych wyścigach.

– Przesiadka z gokarta do bolidu była czymś niesamowitym i wydaje mi się, że wolę jeździć samochodami. To duża zmiana, bo teraz ścigam się nawet z prędkością 240 km/h, na większych torach. To potęguje wrażenia, ale jestem też podekscytowany samymi wyjazdami i możliwością startu na znanych torach. Ważną zmianą jest też fakt, że dzięki zamontowanemu w bolidzie radiu mam kontakt z inżynierem – mówi Ruta.

Pierwszą okazję do zaprezentowania swoich umiejętności w Formule 4 Ruta będzie miał już w najbliższy weekend. W portugalskim Portimao zadebiutuje w nowej dla siebie serii. Jak się czuje przed tak ważnym dla siebie wyścigiem?

– Czuję ekscytację, bo to jednak krok wyżej w drabince do F1. Eventy też są zdecydowanie lepiej zorganizowane, niż na wyścigach gokartowych. Widać profesjonalizm na każdym kroku, co jeszcze bardziej mnie ekscytuje. Mam nadzieję, że docenię ten czas, który spędzę w padoku – mówi Ruta. – Ostatnie tygodnie spędziłem na symulatorze, jeździłem identycznym samochodem właśnie na tym torze, ale w grze. To jednak bardzo mi pomogło, bo mogłem się zapoznać z nim w różnych warunkach, również takimi, jakie będą w najbliższy weekend. Dlatego od pierwszej sesji mogłem pokazać dobre tempo. Zauważyłem też, że dzięki temu, że w bolidzie siedzi się tak nisko, w środku nie czuć aż takiej prędkości, jak widać ją z zewnątrz.

W sobotę Rutę czekają kwalifikacje i dwa pierwsze wyścigi, a w niedzielę trzeci start. Kolejne zawody z serii F4 Winter Series odbędą się w Walencji (13-16 lutego), Aragonii (27 lutego-2 marca) oraz Barcelonie (6-9 marca).

– Następnie wezmę jeszcze udział w seriach F4 Italian Championship oraz Euro4 Championship, jednak na razie skupiam się na wyścigach w Hiszpanii. Dam z siebie wszystko – mówi Ruta, któremu na pewno marzy się powtórzenie wyniku Kacpra Sztuki z 2023 roku, czyli… zdobycie mistrzostwa! – Ale przede wszystkim chcę rozwijać się jako człowiek i jako kierowca. To jest dla mnie najważniejsze – kończy.