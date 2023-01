Pokazali nieznane dotąd zdjęcie Roberta Kubicy! Dla wielu to może być szok. Aż trudno uwierzyć, że to naprawdę on

Obecnie ciężko wyobrazić sobie polskiego kibica sportów motorowych, a w szczególności Formuły 1, który nie wiedziałby kim jest oraz jak wygląda Robert Kubica. Były kierowca m.in. Williamsa oraz kierowca testowy Alfy Romeo zapisał się złotymi zgłoskami w historii polskiego sportu i wiele osób wciąż marzy o tym, aby Polak otrzymał znów stałe miejsce w którymś z zespołów. Niewiele osób może jednak wiedzieć, jak Robert Kubica wyglądał w czasie swojej młodości, a jak się okazuje, od tamtego czasu zmieniło się naprawdę wiele. Teraz można się o tym przekonać w łatwy sposób. Wszystko przez... Sebastiana Vettela.

Mistrz świata pokazał nieznane do tej pory zdjęcie z Kubicą. Niewiarygodne, jak Polak wyglądał w młodości

Dla Roberta Kubicy sporty motorowe są całym światem i jest on związany z tą dyscypliną przez większą część swojego życia, co potwierdza dodatkowo zdjęcie opublikowane w mediach społecznościowych przez Sebastiana Vettela. Czterokrotny mistrz świata, który po sezonie 2022 postanowił zakończyć swoją barwną karierę, odnalazł w prywatnych archiwum pewne zdjęcie, na którym widnieje on, Robert Kubica oraz pewna kobieta. Od razu postanowił pochwalić się swoim odkryciem. To trzeba zobaczyć! Sprawdźcie, jak wyglądał w młodości Robert Kubica, zaglądając do galerii zdjęć poniżej!