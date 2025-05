Grand Prix Niemiec Transmisja TV i STREAM ONLINE. Gdzie oglądać żużel dzisiaj w Landshut 3.05.2025?

Bartosz Zmarzlik ma szansę znów przejść do historii żużla. Kolejne złoto mistrzostw świata pozwoli mu wyrównać rekord Ivana Maugera i Tony'ego Rickardssona, którzy zdobyli sześć tytułów. 30-latek może również zostać pierwszym zawodnikiem w historii, który zatriumfuje czwarty raz z rzędu. Zmarzlik, który zdobył pięć tytułów mistrza świata w ciągu sześciu lat, wie jak ciężkie czeka go zadanie i jak do niego podejść.

Grand Prix Niemiec Gdzie oglądać żużel dzisiaj NA ŻYWO?

- To naprawdę bardzo trudne. Ale nie myślę o tym w trakcie sezonu. Kiedy zaczynam sezon, nie myślę o rekordach, liczbach ani medalach. Myślę tylko o tym, co będę robić jutro lub w następnym spotkaniu, i co mogę i muszę zrobić – takie rzeczy jak dobry sen po spotkaniu. Te szczegóły są dla mnie najważniejsze. Podchodzę do tego krok po kroku – będę to tak traktować przez cały czas - podkreśla Bartosz Zmarzlik w rozmowie z oficjalnym serwisem FIM Speedway. - To nie jest mój pierwszy raz, kiedy żyję pod taką presją. Czuję tę presję od co najmniej sześciu, a może ośmiu lat. Teraz wszystko jest dla mnie normalne, ponieważ doświadczam tej atmosfery od wielu sezonów - dodał polski mistrz świata.

GP Niemiec Transmisja ONLINE Gdzie obejrzeć żużel w Landhut?

Bartosz Zmarzlik nie może się doczekać, aby ponownie sprawdzić się w starciu z największymi gwiazdami tego sportu. - Zawody w Landshut w zeszłym roku były dobre. Nie mogę się doczekać pierwszej rundy. Chcę się dobrze bawić podczas jazdy. To dla mnie najważniejsze. Kiedy się dobrze bawisz, często masz wyniki - stwierdził Zmarzlik.

W tegorocznym cyklu Grand Prix Niemiec wezmą udział zawodnicy z dziewięciu różnych krajów – Polski, Australii, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Słowacji, Czech, Łotwy i gospodarza tego weekendu, Niemiec.

Grand Prix Niemiec STREAM ONLINE LIVE: Transmisja NA ŻYWO

Grand Prix Niemiec w Landhut odbędzie się w sobotę 3 maja 2025 r. Początek GP Niemiec o godzinie 19. Grand Prix Niemiec można obejrzeć w internecie na platformie streamingowej MAX.

2025 FIM SPEEDWAY GP NIEMIEC – LISTA STARTOWA:

95. Bartosz Zmarzlik (Polska)

505. Robert Lambert (Wielka Brytania)

66. Fredrik Lindgren (Szwecja)

99. Dan Bewley (Wielka Brytania)

54. Martin Vaculik (Słowacja)

25. Jack Holder (Australia)

155. Mikkel Michelsen (Dania)

415. Dominik Kubera (Polska)

29. Andzejs Lebedevs (Łotwa)

46. ​​Max Fricke (Australia)

744. Kai Huckenbeck (Niemcy)

201. Jan Kvech (Czechy)

69. Jason Doyle (Australia)

105. Anders Thomsen (Dania)

101. Brady Kurtz (Australia)

16. Erik Riss (Niemcy – dzika karta)

17. Kevin Wolbert (Niemcy – pierwszy rezerwowy na torze)

18. Valentin Grobauer (Niemcy – drugi rezerwowy tor)