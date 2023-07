Rusza kolejna edycja funduszu specjalnego „Skok w marzenia”. Fundacja Moniki Pyrek pomaga zdolnym sportowcom

Fundusz stypendialny Fundacja Moniki Pyrek prowadzi od 2017 roku. – Z dumą patrzę na listę nazwisk sportowców, którzy korzystali z naszego wsparcia, bo widzę na niej wielkich mistrzów polskiego sportu. Naszym celem jest wspieranie rozwoju karier sportowych młodych, uzdolnionych ludzi – mówi Monika Pyrek, znakomita przed laty polska lekkoatletka. W tym roku program zyskał wsparcie dwóch nowych partnerów – fundację Pho3nix oraz Polską Agencję Antydopingową POLADA, która jest organizatorem charytatywnej akcji „Biegam z czystą przyjemnością”. Podczas tegorocznej edycji biegu, POLADA zdecydowała o przekazaniu całości środków z opłat startowych i dobrowolnych darowizn na wsparcie programu stypendialnego i rozwój karier sportowych młodych sportowców.

Warto podkreślić, że w ostatnich igrzyskach olimpijskich w Tokio udział wzięło aż pięć polskich zawodniczek, które w przeszłości były beneficjentkami programu „Skok w marzenia” – lekkoatletki Klaudia Siciarz, Adrianna Sułek i Pia Skrzyszowska, kajakarka Aleksandra Stach i Aleksandra Mirosław, czołowa polska zawodniczka we wspinaczce sportowej.

– Ja też kiedyś ruszałam po marzenia na początku mojej sportowej kariery i wiem doskonale, jak ważna na wstępnym etapie kariery jest stabilizacja i poczucie komfortu. Jestem przekonana, że kolejny raz uda nam się wyłowić i wesprzeć przyszłe wielkie gwiazdy polskiego sportu – dodaje Pyrek.

Aplikować do udziału w tegorocznej edycji funduszu stypendialnego „Skok w marzenia” można na stronie Fundacji Moniki Pyrek w zakładce „fundusz stypendialny”. – Do wypełnienia jest prosty formularz online, w którym trzeba nas przekonać, że to właśnie tej osobie powinniśmy pomóc. Trzeba też załączyć film z prezentacją swoją i swojej dyscypliny sportu. Na tym etapie ważniejsze, niż dotychczasowy wynik sportowy jest pokazanie siebie, a przede wszystkim pokazanie nam, na czym polega ten skok w marzenia i co stawiamy sobie za cel – wyjaśnia znakomita była polska lekkoatletka. Wnioski można składać do 30 lipca.

Program przeznaczony jest dla sportowców w wieku 16-25 lat, a jego celem jest wspieranie rozwoju karier sportowych młodych i wyjątkowo uzdolnionych ludzi. Ma za zadanie wspierać ich fachową opieką merytoryczną, jak i finansową. Może być przeznaczony także na cele edukacyjne i rozwojowe. - Stypendystami mogą zostać przedstawiciele każdej dyscypliny sportu. Dotychczas mieliśmy przedstawicieli bardziej popularnych sportów, jak lekkoatletyka, pływanie, kolarstwo, sporty walki, wioślarstwo czy gimnastyka, ale także byli sportowcy uprawiający teqball, pływanie zimowe czy pływanie z płetwą. Liczy się pasja, konkretny cel i miłość do sportu – mówi znakomita była polska lekkoatletka.

Patronat nad funduszem stypendialnym sprawuje Polski Komitet Olimpijski. Więccej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej Fundacji Moniki Pyrek https://fundacjamonikipyrek.pl/fundusz-stypendialny/