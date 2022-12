Od dłuższego czasu brakuje topowych zespołów, które byłyby zainteresowane współpracą z Cristiano Ronaldo, a po tym, jak został on wyrzucony z Manchesteru United tuż przed mistrzostwami świata w Katarze, szanse na Portugalczyka na znalezienie klubu, który gra w Lidze Mistrzów spadły niemalże do zera. Tę sytuację stara się wykorzystać saudyjskie Al-Nassr, które ma proponować Portugalczykowi nawet setki milionów dolarów za to, że zdecyduje się do nich dołączyć. Okazje się jednak, że to nie koniec ambicji klubu z Arabii Saudyjskiej, który teraz postanowił zwrócić się również w kierunku... Sergio Ramosa.

Po Cristiano Ronaldo ściągną kolejną legendę?! Saudyjski klub chce sprowadzić Sergio Ramosa

Jak podaje hiszpańska "Marca", władze Al-Nassr nie mają zamiaru poprzestawać na ewentualnym zakontraktowaniu Cristiano Ronaldo i chcą sprowadzić do siebie również inne legendy futbolu. Wybór miał paść na Sergio Ramosa, który jeszcze niedawno był kapitanem Realu Madryt, a teraz gra dla Paris Saint-Germain, jednak przez długi czas nie odgrywał w zespole ze stolicy Francji istotnej roli i miał problemy, aby wskoczył do pierwszego składu m.in. przez kontuzje.

Saudyjczycy idą na całość! Po Cristiano Ronaldo chcą ozłocić byłego kolegę Portugalczyka, wielkie nazwisko

Umowa Sergio Ramosa z PSG wygasa wraz z końcem obecnego sezonu 2022/23, czyli 30 czerwca przyszłego roku i to właśnie będą starali się wykorzystać Saudyjczycy. Pomimo 36 lat na karku, hiszpański obrońca wciąż może grać na wysokim poziomie, co potwierdzają jego liczby. W tym sezonie zagrał dla PSG łącznie w 21. meczach, co przełożyło się na 1731 minut. Przez portal "Transfermarkt" Ramos wyceniany jest na 6 mln euro.