Sondaż partyjny wśród kibiców. Fani siatkówki głosują na inną partię niż fani futbolu. Ciekawe wyniki

Wielu polityków marzy, by móc ogrzać się w blasku czołowych sportowców. Dotyczy to wszystkich krajów na całym świecie. Wielkimi krokami zbliżają się w Polsce wybory parlamentarne, do których ma dojść jesienią. W mediach coraz częściej pojawiają się sondaże, które pokazują, jakie partie przewodzą wśród wyborców. Ciekawe badanie przygotował Pentagon Research, który zapytał o zdanie fanów sportu. Na kogo głosują kibice konkretnych dyscyplin?

Sondaż partyjny wśród kibiców. Na kogo głosują fani poszczególnych dyscyplin?

Według sondażu opublikowanego na łamach „Przeglądu Sportowego”, na największe poparcie wśród kibiców może liczyć Prawo i Sprawiedliwość. Rozkłada się to jednak w różny sposób w zależności od dyscypliny.

Największą przewagę rządząca partia ma wśród fanów skoków narciarskich i żużla. PiS wygra także wśród kibiców piłki nożnej, wyprzedzając Koalicję Obywatelską o 9 punktów procentowych (31%-22%).

Największa opozycyjna grupa wygrywa za to wśród fanów siatkówki. KO może liczyć na 33% głosów. Tylko o punkt procentowy mniej ma PiS.

Konfederacja ma największe poparcie wśród fanów futbolu. Może tam liczyć na 13% głosów. Bolesną porażkę odnoszą za to wśród kibiców skoków narciarskich i żużla, gdzie balansują na granicy progu wyborczego.

Jak informuje „Przegląd Sportowy”, sondaż przeprowadzono 30 maja-4 czerwca na próbie 794 osób metodą CAWI.

