Najpiękniejsza polska siatkarka w sukience z głębokim dekoltem. Odsłoniła sporo, aż musieliśmy wziąć głębszy oddech

Siatkarze pokonali Argentynę, jadą do Holandii

Pilna zmiana zawodnika w składzie kadry siatkarzy. Do Holandii na Ligę Narodów pojechał nowy atakujący

Martyna Grajber to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych polskich siatkarek. W świadomości kibiców zaistniała przede wszystkim za sprawą występów w reprezentacji Polski, ale nie można zapominać, że to w dużej mierze w siatkówce klubowej święciła największe triumfy. Niedawno miała okazję przeżyć pierwszą zagraniczną przygodę i występowała w klubie z Włoch. Pod koniec roku wróciła jednak do Polski.

Martyna Grajber zachwyciła kreacją. W tej sukience wygląda oszałamiająco

Ze względu na poważną kontuzję Zuzanny Góreckiej, ŁKS Commercecon Łódź postanowił podpisać kontrakt z przyjmującą. A Grajber pomogła łódzkiemu klubowi zdobyć mistrzostwo Polski. Niedawno okazało się natomiast, że siatkarka na dłużej zagości w polskiej lidze i będzie reprezentowała barwy Chemika Police, w którym występowała dwa lata temu. Na razie może jednak nieco odpocząć od siatkówki.

Grajber można było oglądać m.in. w studiu TVP przed meczami Ligi Narodów siatkarek. Ze względu na to, że zawodniczka nie została powołana do kadry, mogła poświęcić czas swoim najbliższym. Na jej Instastories pojawiły się zdjęcia z przyjęcia. Grajber postanowiła założyć sukienkę z głębokim dekoltem, w której wyglądała oszałamiająco. Nie na pozór fani uważają ją za najpiękniejszą polską siatkarkę.