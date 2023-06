Najseksowniejsza polska siatkarka jednym zdjęciem podgrzała atmosferę do czerwoności. Takich nóg może jej pozazdrościć nawet Elżbieta Jaworowicz!

Martyna Grajber ma za sobą dość szalony sezon. Rozgrywki 2022/23 miała spędzić we Włoszech, gdzie reprezentowała klub Union Volley Pinerolo. Była to jej pierwsza zagraniczna przygoda, która nie skończyła się wielkimi sukcesami, ale już w maju wielokrotna reprezentantka Polski podpisała kontrakt z ŁKS Commercecon Łódź. Łódzki klub doszedł do porozumienia z Grajber wobec fatalnej kontuzji Zuzanny Góreckiej w ligowym finale z DevelopResem Rzeszów. 28-latka zastąpiła młodszą koleżankę i zrobiła to w wielkim stylu. Znacznie przyczyniła się do mistrzostwa ŁKS-u, trzeci raz w karierze odbierając złoty medal mistrzostw Polski. Wcześniej dwukrotnie osiągnęła to w barwach Chemika Police, do którego wraca w następnym sezonie. W środę (14 czerwca) klub z zachodniopomorskiego oficjalnie ogłosił zakontraktowanie Grajber. Siatkarka tego dnia miała sporo zobowiązań sponsorskich, a podczas jednego z nich mocno podgrzała atmosferę.

Martyna Grajber jednym zdjęciem poruszyła wyobraźnię fanów. Co za nogi!

Wielu kibiców nadal nie może zrozumieć, dlaczego Stefano Lavarini po raz drugi zrezygnował z usług Grajber i pominął ją przy powołaniach do reprezentacji. Biało-czerwone dzielnie walczą w Lidze Narodów, a 28-letnia przyjmująca spełnia się w roli ekspertki TVP Sport. Na odległość kibicuje koleżankom, wykonując przy okazji własne obowiązki. Podczas jednego z nich piękna siatkarka zachwyciła urodą i poczuciem humoru!

Grajber wraz z mężem - siatkarzem Janem Nowakowskim - znalazła w środę czas dla sponsorów i pojawiła się w jednej z galerii handlowych. Na tę okoliczność postawiła na jasny strój, składający się z bluzki i krótkich spodenek. Szorty doskonale podkreślają jej wysportowaną sylwetkę, a sama siatkarka postanowiła jeszcze zaszaleć. W pewnym momencie przybrała na fotelu dość nienaturalną pozę, którą przypisuje się legendarnej Elżbiecie Jaworowicz ze "Sprawy dla reportera". Grajber nie ukrywała zresztą tej inspiracji. "Ja, kiedy marzę o zostaniu Panią Jaworowicz!" - podpisała zdjęcie, dołączając wymowne emotikony. Trzeba przyznać, że słynna dziennikarka TVP mogłaby pozazdrościć siatkarce takich nóg! W poniższej galerii znajdziesz najgorętsze zdjęcia Martyny Grajber:

i Autor: Instagram/Martyna Grajber Martyna Grajber jak Jaworowicz