Sportowcy z Mazowsza najlepsi w XXX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach letnich „Lubelskie 2024”

Zmagania w ramach olimpiady trwały przez całe wakacje, a zawodnicy w wieku 13-17 lat rywalizowali w dwudziestu jeden dyscyplinach sportu, biorąc udział w trzydziestu pięciu różnych zawodach. Choć do tej pory Lubelszczyzna trzykrotnie gościła uczestników olimpiady młodzieży, to było to wyłącznie w sportach halowych, a Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich odbyła się w województwie lubelskim dopiero po raz pierwszy. To największe zawody sportowe w Polsce, które jednocześnie mają rangę mistrzostw Polski w poszczególnych sportach.

– Jesteśmy dumni z tego, że Lublin mógł gościć uczestników największych sportowych zawodów dla dzieci i młodzieży. Staramy się przyciągać sport do Lublina i tworzyć go w naszym mieście, wspierając zarówno zawodowy sport, jak i młodych adeptów. Myślę, że kolejny raz pokazaliśmy, iż Lublin jest miastem bardzo przyjaznym dla młodych – mówi zastępczyni prezydenta Lublina Beata Stepaniuk-Kuśmierzak.

Sportowcy z województwa mazowieckiego zdobyli łącznie 117 medali (44 złote, 35 srebrnych, 38 brązowych) i na podium klasyfikacji medalowej wyprzedzili reprezentację Kujaw i Pomorza (28 złotych, 37 srebrnych, 22 brązowe) oraz Wielkopolski (25 złotych, 27 srebrnych, 39 brązowych). W klasyfikacji punktowej również najlepsze okazało się Mazowsze przed Wielkopolską i Śląskiem. W klasyfikacji klubowej najlepsi okazali się reprezentanci UKS G-8 Bielany Warszawa, którzy zdominowali zawody pływackie.

– Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży to jedno z najbardziej znanych i cenionych w Polsce sportowych przedsięwzięć, które wielu zawodniczkom i zawodnikom otwiera drzwi do startów na arenie międzynarodowej. Samorząd Województwa Lubelskiego z dumą wspiera sport i bardzo się cieszę, że mogliśmy zorganizować kolejną dużą imprezę. Gratuluję wszystkim uczestnikom – mówi marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.

W finałach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich udział wzięło blisko sześć tysięcy uczestników, w tym 4308 zawodniczek i zawodników, 913 trenerów, 557 sędziów i 56 delegatów polskich związków sportowych. Tegoroczne finały XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich rozegrane zostały w dwudziestu jeden dyscyplinach sportowych na terenie województwa lubelskiego oraz w ośmiu innych regionach Polski. Zawody odbyły się w sumie w dwudziestu dwóch miejscowościach, w tym dwunastu w województwie lubelskim.

– Lublin jest miastem akademickim, mamy swoje Akademickie Centrum Szkolenia Sportowego, więc staramy się zachęcać i budować możliwości do szkolenia oraz rozwoju w kategoriach seniorskich. Jestem przekonany, że młodzież, która rywalizowała w naszym mieście miała okazję dostrzec wielkie atuty Lublina, a część z nich za kilka lat wybierze Lublin na miejsce swojego studiowania – mówi dr Jakub Kosowski, dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Lublina.

– Organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży była sporym wyzwaniem, a na pewno doświadczenie, które wynieśliśmy z organizacji dużych wydarzeń sportowych, jak mistrzostwa Polski w pływaniu czy lekkiej atletyce, w tym momencie zaowocowało – dodaje Paweł Danielczuk, prezes Lubelskiej Unii Sportu, która jest organizatorem zawodów.

Organizację zawodów wsparły Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz lokalne samorządy z miastem Lublin na czele.