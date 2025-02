Super Bowl 2025. Donald Trump pojawił się na hitowym meczu. Reakcja kibiców była wymowna [WIDEO]

Super Bowl 2025. Donald Trump pierwszym prezydentem na meczu

Super Bowl przykuwa uwagę całego świata. Hitowe spotkanie ligi futbolu amerykańskiego to nie tylko niesamowite sportowe show, ale także wydarzenie przykuwające uwagę ze względu na kreatywne reklamy czy Super Bowl Halftime Show z udziałem największych gwiazd. Na trybunach pojawiły się dziesiątki, jeśli nie setki celebrytów, gwiazd sportu czy muzyki. Pierwszy raz w historii na mecz przyleciał także aktualnie panujący prezydent.

Donald Trump był kilkukrotnie pokazywany podczas transmisji, a reakcja na jego widok w wykonaniu kibiców była wymowna. Pierwszy raz Trump zaprezentował się podczas hymnu USA. Salutując razem z żoną Melanią został przywitany przez publiczność gromkimi owacjami.

W tym roku hymn USA został wykonany przez Johna Batistę. 38-letni zaskoczył swoją interpretacją, dodając należyty szacunek bluesowym wykonaniem „The Star-Spangled Banner”.

Super Bowl 2025. Kto wygrał?

W Super Bowl 2025 na boisku pojawiły się dwie najlepsze drużyny sezonu zasadniczego – Kansas City Chiefs i Philadelphia Eagles. Zdecydowanymi faworytami był zespół prowadzony na boisku przez Patricka Mahomesa. Chiefs wystąpili w ostatnich latach w 5 finałach, wygrywając Super Bowl aż trzykrotnie.

Fatalna dyspozycja Mahomesa i linii ofensywnej Chiefs doprowadziła do kolejnego triumfu „Orłów”. Do przerwy było 24:0. Ekipa z Kansas City zdobyła pierwsze punkty dopiero w trzeciej kwarcie. Pogoń za wynikiem rozpoczęła się w ostatniej odsłonie, ale było to zdecydowanie zbyt mało. Eagles wygrali 40:22.

Sonda Oglądałeś Super Bowl? Tak Nie