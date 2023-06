i Autor: zrzut ekranu Starcie w meczu Katar - Nowa Zelandia, rzekomo na tle rasistowskim

FIFA ma zgryz

Szokujące wydarzenie na murawie. Piłkarz oskarżony o rasizm w trakcie spotkania, meczu nie dokończono [WIDEO]

#stopracism #stopdiscrimination #stopviolence - to trzy hashtagi, oficjalnie używane przez FIFA w kampanii światowej federacji piłkarskiej przeciwko rasizmowi, dyskryminacji i przemocy na stadionach. FIFA będzie mieć jednak twardy orzech do zgryzienia, bo tym razem zarzuty rasizmu pojawiły się wobec piłkarza, i to w oficjalnym meczu międzypaństwowym.