Hołownia ma propozycję dla Stanowskiego. W tle mecz Realu i Barcelony

Kampania prezydencka nabiera rozpędu. Niedawno mieliśmy prawdziwe zatrzęsienie debat prezydenckich – najpierw jedna została zorganizowana w Końskich w zasadzie na ostatnią chwilę, a teraz większość kandydatów zawitała do TV Republika, która zrobiła swoją debatę. Na obu debatach, z różnych powodów, nie zobaczyliśmy kompletu kandydatów – w Końskich zabrakło choćby Adriana Zandbera, natomiast w Republice m.in. Rafała Trzaskowskiego. Z pewnością jednym z najciekawszych pretendentów do fotela prezydenckiego jest Krzysztof Stanowski, który postanowił kandydować by uwypuklać absurdy polskiej polityki. Niespodziewanie podczas debaty w telewizji Republika usłyszał on propozycję od Szymona Hołowni, by wspólnie udać się na piłkarskie El Clasico.

Debata prezydencka. Krzysztof Stanowski wywołał Marcina Gortata! Reakcja koszykarza bezcenna

Pod koniec debaty kandydaci mieli szansę zadawać pytania swoim kontrkandydatom. Szymon Hołownia zwrócił się do Krzysztofa Stanowskiego z pewną interesującą propozycją. – Pan się jasno pozycjonuje w tej kampanii, w tych rozmowach nie jako polityk, a jako dziennikarz. Umówimy się tak, że ja do pana przyjdę pogadać o rzeczy, która w tej kampanii jest dla mnie fundamentalnie ważna: o hejcie wobec dzieci i o tym, jak z nim walczyć, a ja pójdę z panem na El Clasico w koszulce Barcelony? – zapytał Hołownia, nawiązując do tego, że Stanowski zaprasza do Kanału Zero każdego z kandydatów i zadaje im pytania, jak również pozwala je zadawać dzwoniącym do studia widzom. – Jesteśmy dogadani. Ja nawet kupuję bilety. Jestem bardzo zaszczycony, że pan marszałek przyjdzie na wywiad. Zapraszam wszystkich kandydatów na prezydenta do naszego studia, bo uważam, że tego rodzaju debaty są wartościowe, ale my w minutę nie przedstawimy naszych poglądów – odpowiedział Stanowski.

Debata prezydencka. Krzysztof Stanowski zaczął mówić o Realu Madryt, FC Barcelona i Osasunie. Tak uderzył w TVP i Trzaskowskiego

W dalszej części założyciel Kanału Zero jeszcze raz zachęcił, by wszyscy kandydaci pojawili się w jego programie i potwierdził, że chętnie wybierze się z Hołownią na mecz. – Aby przedstawić poglądy, potrzebna jest dokładna, długa, dogłębna rozmowa, dwugodzinna, trzygodzinna, czasami czterogodzinna. Do takich zachęcam i cieszę, że większość z państwa już u mnie była. W środę będzie Karol Nawrocki, a na mecz pójdę zawsze chętnie – powiedział Stanowski – Umówieni – dodał jeszcze Szymon Hołownia.