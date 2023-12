Tłumy zachwycały się gimnastyką w Spodku. Leszek Blanik: „To także królowa polskiego sportu, jak pływanie i lekkoatletyka”

To już druga tak wielka akcja promująca gimnastykę. Przed rokiem na warszawskim Torwarze odbyła się akcja „Gimnastyka dla Polaków”. Teraz szefowie Polskiego Związku Gimnastycznego zdecydowali się na zorganizowanie dużej imprezy na Śląsku.

– Podobnie, jak w ubiegłym roku zamykaliśmy rekrutację bardzo szybko, bo możliwości przyjęcia uczestników były ograniczone. Blisko tysiąc dwieście uczestników to na pewno spora liczba. Stawiamy na ruch fizyczny, naukę elementów, koordynację ruchowa, ale również przyjemności, bo każdy uczestnik wychodzi z prezentem, dyplomem i medalem. Sport w wielu krajach odgrywa bardzo ważną rolę i tak samo powinno być w Polsce. Sądzę, że środki przekazywane na upowszechnianie są bardzo ważne, bo trzeba odciągać dzieci od smartfonów, by uprawiały sport – dodaje Blanik.

Krystyna Leśkiewicz-Lewińska, polska olimpijka z Atlanty w gimnastyce artystycznej podkreśla, że impreza w katowickim Spodku została znakomicie zorganizowana, dzięki czemu może wpłynąć bardzo korzystnie na zainteresowanie jej uczestników gimnastyką.

– Piękne wydarzenie, świetnie przygotowane, a ta ogromna liczba ludzi, którzy przyszli poznać gimnastykę i obejrzeć fantastyczne pokazy pokazuje, że takich imprez powinno być więcej. Widzimy tutaj i dzieci, i rodziców, i wiele innych osób, a przecież zależy nam na tym, by Polacy jak najwięcej się ruszali. Gimnastyka, która jest bardzo wszechstronną dyscypliną, może być świetnym przygotowaniem do innych sportów. Widzę, że dzieci się świetnie bawią, a jeśli dzieci są zadowolone, to myślę, że rodzice również – mówi Leśkiewicz-Lewińska. Rzeczywiście, atrakcji było bardzo wiele, m.in. zawody gimnastyczne dla dzieci ze szkół podstawowych i zawodników z klubów gimnastycznych oraz wiele atrakcyjnych pokazów, konkursów i animacji.

– Cały świat wie, że gimnastyka czy akrobatyka jest podstawą innych sportów i obok pływania i lekkiej atletyki należy do tych „królowych” w sporcie – dodaje Leszek Blanik.

W Spodku stanęły przyrządy gimnastyczne, od mat do gimnastyki artystycznej, przez ścieżki, poręcze i kółka po trampoliny czy różnego rodzaju gimnastyczne trenażery. Wszyscy uczestnicy spotkali również największe gwiazdy polskiej gimnastyki, z mistrzem olimpijskim Leszkiem Blanikiem na czele. W Spodku obecne były wszystkie odmiany gimnastyki – sportowa, artystyczna, skoki na trampolinie, akrobatyka sportowa i inne sporty gimnastyczne. Byli też znani sportowcy z innych dyscyplin, jak choćby były judoka Rafał Kubacki, czy były król strzelców piłkarskiej ekstraklasy Mariusz Śrutwa.

– Hala jest przepiękna, mamy świetny sprzęt, w tym naszą ścieżkę gimnastyczną z Olkusza. Gibkość, rozciągnięcie czy koordynacja to pojęcia znane z bardzo wielu sportów, a to przecież jest gimnastyka. Dlatego warto zaczynać od gimnastyki, bo wtedy łatwiej łapie się inne sporty. Mamy tu sporo dzieci od nas z Olkusza i mam nadzieję, że zaszczepimy w nich miłość do gimnastyki, by trenowały trochę poważniej, niż tylko w szkole – mówiła Sandra Żurek, zawodniczka UKS Korony Olkusz, uczestniczka zajęć.

Organizatorem „Gimnastyki dla Wszystkich” był Polski Związek Gimnastyczny, a akcja jest współfinansowana była ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, sponsora tytularnego PZG – firmy TAURON Polska Energia oraz sponsora strategicznego – firmy VECTRA. – Mam nadzieję, że za rok uda nam się znów spotkać w którejś z wielkich polskich hal, bo chcemy promować gimnastykę – dodaje prezes Blanik.