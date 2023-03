i Autor: Pixabay

Tragiczna wiadomość obiegła kibiców! 13-letni piłkarz poczuł wielki ból, zmarł w szpitalu kilka godzin później

Tragiczna wiadomość dotarła do nas ze Szwecji. Zaledwie 13-letni piłkarz klubu FC Trelleborg, Sixten Abraham zmarł tuż po rozegraniu meczu. Chłopiec w trakcie spotkania rozgrywanego w środę miał uskarżać się na potężny ból w klatce piersiowej, co skutkowało przyjazdem karetki. Niestety, nie udało się go odratować. Kibice pogrążyli się w żałobie.