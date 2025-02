i Autor: P. Skraba

Halowe mistrzostwa świata

Tu bije serce lekkiej atletyki. Halowe mistrzostwa świata już za rok na Kujawach i Pomorzu

Nie ma drugiego miejsca na świecie, do którego tak często przyjeżdżałyby największe lekkoatletyczne gwiazd. Kujawy i Pomorze co roku goszczą najlepszych zawodników. Dopiero co lekkoatletyczny świat obserwował zmagania podczas ORLEN Copernicus Cup, a już za rok Arena Toruń znów wypełni się po brzegi - tym razem podczas halowych mistrzostw świata.

Najnowsze z działu Wstrząsająca historia Zawodowy sportowiec stracił pamięć. Nie potrafi odtworzyć nic ze swojej kariery, bo ma demencję Anomalie zatrzymały Messiego Ludzie trafiali do szpitala, Messi również się bał. Odwołano przez to mecz Interu Miami Prezent dla syna Wybory prezydenckie. W czasie kampanii Sławomir Mentzen poleciał do Barcelony na mecz! "Kampania kampanią" Kajakarstwo Kanadyjkarki na zgrupowaniu w Montemor-o-Velho. „Dziewczyny pływają coraz szybciej” Wyjątkowa nagroda Klaudia Zwolińska z Wielkim Sercem Kamy! Wyjątkowa nagroda za wielki gest – Uwielbiam tu startować, wręcz mogę powiedzieć, że kocham Toruń, bo to dla mnie wyjątkowe miejsce. Tu po raz pierwszy pobiłem rekord świata i zapamiętałem ten start na zawsze. To był jeden z najważniejszych momentów w mojej karierze – tak o startach na Kujawach i Pomorzu mówi Armand Duplantis, wielokrotny rekordzista świata w skoku o tyczce. W Arenie Toruń szczęście nie raz dopisywało także najszybszej Polce. Ewa Swoboda nie ukrywa, że planuje tu zrealizować jeszcze jedno marzenie. - Świetnie byłoby sięgnąć po medal halowych mistrzostw świata, szczególnie tutaj, na Kujawach i Pomorzu, gdzie zawsze mogę liczyć na cudowne wsparcie kibiców - podkreśla sprinterka. Gwiazdy z pierwszych stron gazet przyjechały do Areny Toruń. Mamy zdjęcia znakomitych kibiców Doping kibiców czują nie tylko polscy, ale również zagraniczni sportowcy. Włoch Mattia Furlani, lider światowych tabel w skoku w dal, podczas tegorocznego ORLEN Copernicus Cup ustanowił najlepszy wynik sezonu. - Na Kujawach i Pomorzu jestem pierwszy raz i od razu pokochałem to miejsce. Macie tu wspaniałą publiczność, dla takich ludzi warto bić rekordy! Mam nadzieję, że podczas halowych mistrzostw świata 2026 będę stał tu na podium i słuchał hymnu - deklaruje Mattia Furlani. - Fantastycznie się tu startuje - dodaje Włoch. Tak silne zakorzenienie lekkiej atletyki na Kujawach i Pomorzu i zaistnienie na stałe w świadomości kibiców to zasługa wielu lat pracy nad budową marki największych imprez lekkoatletycznych na światowym poziomie. – Dla nas to jest powód do dumy. Lekkoatletyka jest dla nas priorytetem nie tylko w kwestii organizacji zawodów, ale również w zakresie szkolenia kolejnych pokoleń sportowców. Na Kujawach i Pomorzu od wielu lat mocno inwestujemy w sport: w Bydgoszczy gościliśmy uczestników drużynowych mistrzostw Europy, w Toruniu mieliśmy halowe mistrzostwa Europy. Jesteśmy wyjątkowym regionem, który oferuje kibicom najlepsze sportowe emocje podczas największych wydarzeń lekkoatletycznych - podkreśla Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Zwieńczeniem dotychczasowych organizacyjnych sukcesów Kujaw i Pomorza będą halowe mistrzostwa świata, które odbędą się w Arenie Toruń już w 2026 roku. - To będzie moment, o którym od dawna marzyliśmy i zrobiliśmy bardzo wiele, by móc gościć najlepszych zawodników świata walczących o medale w hali – dodaje Piotr Całbecki. Ale nie tylko imprezy międzynarodowe przyciągają kibiców na trybuny Areny Toruń i stadionu im. Zdzisława Krzyszkowiaka w Bydgoszczy, bo regularnie na Kujawach i Pomorzu organizowane są mistrzostwa Polski – od dziesięciu lat wszystkie halowe krajowe mistrzostwa seniorów odbywają się w Toruniu, a Bydgoszcz choćby rok temu gościła jubileuszowe, bo setne mistrzostwa Polski czy Memoriał Ireny Szewińskiej. Krzysztof Wolsztyński, prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki podkreśla, że atmosfera w Arenie Toruń jest wyjątkowa i mówią o tym również zawodnicy. – Atmosfera panująca na trybunach Areny Toruń zawsze jest wspaniała i niesie zawodników do osiągania świetnych wyników. Jesteśmy zadowoleni, że ORLEN Copernicus Cup w każdym roku przynosi tyle fantastycznych wrażeń – mówi prezes. – Jestem dumny z tego, co zbudowaliśmy w naszym regionie przez te kilka dekad, organizując różne imprezy światowe i europejskie. Od biegów przełajowych, przez mistrzostwa świata juniorów, przez mistrzostwa Europy drużynowe. Zdobyliśmy wcześniej mistrzostwa Europy, mamy czołowe mityngi świata, a teraz czekamy na halowe mistrzostwa świata. Już kilka dni po ORLEN Copernicus Cup 2025 w tym samym obiekcie odbędą się halowe mistrzostwa Polski, a z kolei latem, dokładnie 30 maja, Kujawy i Pomorze przywitają uczestników Memoriału Ireny Szewińskiej i 22 sierpnia uczestników PZLA Mistrzostw Polski. Przyszłoroczne Halowe Mistrzostwa Świata Kujawy Pomorze zaplanowane są w marcu. QUIZ. Letnie Igrzyska Olimpijskie nie mają przed Tobą żadnych tajemnic? Zdobądź choć 4/10! Pytanie 1 z 10 Na start nie może być nic innego. Pierwsze nowożytne letnie igrzyska olimpijskie odbyły się w Atenach w roku: 1896 1900 1904 Następne pytanie