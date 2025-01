Turniej Czterech Skoczni PREMIE Nagrody pieniężne: Ile zarobił zwycięzca TCS 2024/25

Do sieci trafiło nagranie Lewandowskich na imprezie! Wielka burza po tym, co zobaczyli internauci

Trwa rywalizacja w Turnieju Czterech Skoczni. Skoczkowie walczą o sławę, miejsce w historii i duże pieniądze. Dodatkowa premia dla zwycięzcy Turnieju Czterech Skoczni to aż 100 tysięcy franków. Kiedy w 2001 r. TCS wygrał Adam Małysz, organizatorzy nie żałowali na nagrody. Główną, poza 90 tys. franków szwajcarskich i ponad 100 tys. marek (50 tys. euro) za miejsca w zawodach, stanowił wtedy samochód Audi A4 quattro za 50 tys. marek (25 tys. euro). Tylko, że auta nie opłacało się wtedy sprowadzić do Polski ze względu na zaporowe opłaty celno-skarbowe (nie byliśmy jeszcze w UE).

TCS PREMIE, nagrody pieniężne w Turnieju Czterech Skoczni 2024/2025

Po tych tłustych latach finansowy prestiż Turnieju Czterech Skoczni podupadał. Jednym z polskich zwycięzców TCS był w 2020 r. Dawid Kubacki. Zainkasował regulaminowe 20 tys. CHF (wtedy mniej niż 80 tys. zł), ale w uznaniu zasług premier RP dorzucił mu potem 100 tys. zł. dodatkowej premii. – Nagrody za Turniej Czterech Skoczni są lipne, nieadekwatne do rangi, prestiżu i wysiłku, jaki trzeba włożyć w jego wygranie. Te zawody są medialnie napompowane pod niebiosa, a jeśli chodzi o premie, my, zawodnicy, tego nie odczuwamy – żalił się słusznie kilka lat temu Kamil Stoch, trzykrotny triumfator TCS. Na szczęście w obecnej edycji, podobnie jak ta rok temu, jest już o co się bić.

Turniej Czterech Skoczni PREMIE TCS NAGRODY PIENIĄDZE

W 73. Turnieju Czterech Skoczni konkurenci nie walczą już o drobne. Najlepszy skoczek zarobi pięć razy tyle co kilka lat temu – aż 100 tys. franków szwajcarskich! Poza premią za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej TCS, każdy z konkursów nagradzany jest zgodnie z regulaminem Pucharu Świata. Nagroda dla zwycięzcy konkursu to 13 000 franków szwajcarskich. Co ciekawe, skoczkowie, którzy staną na dwóch niższych miejscach podium TCS 2024/25, nie dostaną za to dodatkowych premii. Regulamin przewiduje dodatkową nagrodę jedynie dla zwycięzcy.

Triumfator TCS - 100 000 CHF

Wygrana w kwalifikacjach - 3 000 CHF

Do tego dochodzą standardowe premie z Pucharu Świata. Konkursy Turnieju Czterech Skoczni 2022/2023 nagradzane są tak samo, jak każde inne zawody PŚ. To oznacza, że zwycięzca konkursu dostaje 13 tysięcy franków szwajcarskich, drugi zawodnik 10 tysięcy CHF, trzeci 8 tysięcy CHF itd.

Oto lista premii w PŚ w skokach narciarskich (konkursy indywidualne)

1. miejsce - 13 000 CHF (franki szwajcarskie)

2. miejsce - 10 000

3. miejsce - 8 000

4. miejsce - 6 000

5. miejsce - 5 200

6. miejsce - 4 500

7. miejsce - 3 600

8. miejsce - 3 200

9. miejsce - 2 900

10. miejsce - 2 600

11. miejsce - 2 400

12. miejsce - 2 200

13. miejsce - 2 100

14. miejsce - 2 000

15. miejsce - 1 900

..30. miejsce - 400

Quiz. Sprawdź, czy rozpoznasz kultowych skoczków narciarskich. Już pierwsze pytanie sprawi problemy Pytanie 1 z 8 Kto to jest? Stefan Kraft Gregor Schlierenzauer Andreas Felder Następne pytanie