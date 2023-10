i Autor: AP

Pięć nowych dyscyplin olimpijskich

Wiecie co to futbol flagowy? Niedługo go poznacie, bo zadebiutuje na… igrzyskach olimpijskich!

PAP | mż 15:19

Międzynarodowy Komitet Olimpijski na sesji w Mumbaju zatwierdził dodanie do programu igrzysk w Los Angeles w 2028 roku pięciu dyscyplin. Część jest bardzo egzotyczna, ale część dobrze znana. To krykiet, baseball/softball, lacrosse, squash i... futbol flagowy.