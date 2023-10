Michał Listkiewicz: Nie chciałbym mieć takiej burmistrzyni jak... [MIŚ Z OKIENKA]

Anna Lewandowska zwróciła się do fanów w sprawie wyborów! Ma dla nich zadanie, powiedziała to głośno

Mam nadzieję, że tony przedwyborczych plakatów zostaną uprzątnięte przez komitety partyjne jak nakazuje prawo a my zajmiemy się sprawami, które sprawiają nam przyjemność. W moim przypadku to sport, teatr, muzyka, literatura. Z działań pro-frekwencyjnych trafiła do mnie idea wspomożenia małych klubów sportowych w gminach, gdzie frekwencja przekroczy 50 %. Bo potęgę sportu tworzy się na dole piramidy. Tysiące małych boisk są bardziej potrzebne niż wielkie akademie klubowe za miliony. W mojej gminie dotacja na klub to 200 złotych miesięcznie czyli tyle, co kot napłakał.

Skandal po meczu Legii w Alkmaar z perspektywy tygodnia jest już tylko skandalikiem. Padło za wiele nerwowych słów, szczególnie ze strony gospodarzy, którzy, niczym „późny” Leo Beenhakker, zachęcali nas do wyjścia z drewnianych chatek. Nie chciałbym mieć takiej burmistrzyni jak wiedźmowata niewiasta z Alkmaar. Szkoda mieszkańców tego spokojnego, zadbanego miasta. Piłkarz Legii Josue nie jest wzorem dobrych manier, ze swoich rodaków bardziej przypomina szalonego trenera Legii Sa Pinto niż flegmatycznego selekcjonera reprezentacji Polski Santosa. Podejrzewam, że w szkole miał dwóję ze sprawowania, odwrotnie niż jego szef Dariusz Mioduski, prawdziwy arbiter elegantiarum wśród prezesów polskich klubów piłkarskich i prominentny działacz europejski. To nie oznacza, że każdego z nich można traktować jak żula. Zachowanie holenderskich funkcjonariuszy było haniebne, godne ich przodków krwawo pacyfikujących podbijane kraje. Kolonializm to choroba odciskająca piętno na społeczeństwach przez wiele pokoleń.

Łyso mi się zrobiło, gdy elokwentny uczestnik popularnego teleturnieju o milion nie skojarzył nazwisk największych polskich trenerów piłkarskich w historii, Kazimierza Górskiego i Antoniego Piechniczka. Każdy inteligent powinien ich znać, podobnie jak nazwiska wielkich polskich jazzmanów Dudusia Matuszkiewica, Andrzeja Trzaskowskiego, Wojciecha Karolaka, Michała Urbaniaka, Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Film dokumentalny o kultowym zespole „Melomani” świetnie ukazuje fenomen polskiego jazzu, który razem ze sportem w mrocznych czasach stalinizmu był promykiem nadziei na lepsze życie.

