Wielka chwila w życiu żony Grosickiego. Wszystkim się pochwaliła. Dominika Grosicka przestała to ukrywać

Żona Kamila Grosickiego mocno poświęca się dla gwiazdora Pogoni Szczecin. Para funkcjonuje jako świetnie dogadujące się małżeństwo. Od jakiegoś czasu Dominika Grosicka prezentowała w internecie makijaże, dzieliła się z internautami poradami dotyczącymi urody. W wypowiedziach dla mediów deklarowała chęć pracy w sektorze urody. W maju br. Kamil Grosicki wspominał, że Dominika szykuje pewien duży projekt z tym związany. "Wspieram ją, jak mogę. Dominika niedługo będzie otwierała swój projekt. Na pewno niedługo się o tym dowiecie. Cieszę się, że żona będzie spełniać swoje marzenia. Najczęściej ona mnie wspierała w moim zawodzie, to teraz przyszedł czas na to, że to ja będę wspierał żonę w tym, co będzie robić..." — tłumaczył w rozmowie z serwisem Jastrząb Post.

Grosicka przez długi czas nie zdradzała szczegółów, jednocześnie zapowiadając, że niedługo spełnią się jej marzenia. Teraz wszystko jest już jasne - "Marzenia się spełniają. Wkrótce otwarcie mojego atelier" — napisała na Instagramie. W przyszłym tygodniu mają ruszać zapisy i będzie można skorzystać z usług Dominiki Grosickiej. Z pewnością będzie mogła liczyć na odwiedziny partnerek innych piłkarzy, niektóre z nich pogratulowały jej nowego projektu.

