Dowiedzieliśmy się, jakie wykszłatcenie ma Andrzej Gołota. Wiele się o tym nie mówiło, taką drogę wybrał

Andrzej Gołota kilkukrotnie był bliski zdobycia pasa mistrzowskiego w wadze ciężkiej. Pochodzący z Warszawy pięściarz mierzył się z takimi legendami jak Riddick Bowe, Lennox Lewis, czy Mike Tyson. Niestety Gołocie nigdy nie udało się sięgnąć po upragniony i wymarzony przez miliony polskich kibiców tytuł, ale mimo wszystko kariera tego zawodnika dostarczyła fanom mnóstwa pozytywnych emocji i sprawiła, że tysiące osób zakochało się w pięknej dyscyplinie, jaką jest boks. Popularność Gołoty widać do dziś, bo były pięściarz jest doskonale rozpoznawalną postacią.

Widać to za każdym razem, gdy przyjeżdża do Polski. Wydarzenia z jego udziałem cieszą się dużym zainteresowaniem i do Gołoty zawsze ustawia się kolejka chętnych po zdjęcie lub autograf. "Andrew" życie po karierze postanowił związać ze Stanami Zjednoczonymi. To tam mieszka na co dzień wraz z rodziną. Młode lata spędził rzecz jasna w Polsce, gdzie stawiał pierwsze kroki w ringu. I to również w rodzinnym mieście się edukował.

Większość czasu Gołota poświęcał rzecz jasna treningom, ale i w szkole radził sobie nieźle. Jak można dowiedzieć się z oficjalnej strony Polskiego Komitetu Olimpijskiego, matura poszła mu dobrze. - Absolwent miejscowego Technikum Samochodowego (maturę w Zespole Szkół przy ul. Sandomierskiej zdał z drugą lokatą) - czytamy na stronie. Nie ma natomiast informacji, aby Gołota podjął się studiów, więc można domniemywać, że edukację zakończył z wykształceniem średnim.