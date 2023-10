Wielka inwestycja w infrastrukturę sportową na Kubalonce!

Leo Messi może wrócić do FC Barcelona?! Jego trener wie, co się stanie

Na Kubalonce, na pograniczu gminy Istebna i miasta Wisła, powstanie w perspektywie najbliższych lat wielofunkcyjna i w pełni nowoczesna infrastruktura sportowa, która umożliwi w pełni komfortowe trenowanie biegów narciarskich oraz biathlonu. Co ważne, będzie to możliwe w systemie całorocznym, dzięki specjalnemu tunelowi z trasą długości 1 km oraz 4 strzelnicami biathlonowymi. Wybudowany zostanie także obiekt hotelowy na sto miejsc noclegowych, powstaną siłownie, parkingi, niezbędne zaplecze treningowe i socjalne, a całość zaplanowano w taki sposób pod względem architektury, aby nie zaburzyć beskidzkiego krajobrazu.

Rozbudowa ośrodka na Kubalonce będzie możliwa dzięki potężnym środkom finansowym, jakie w wysokości aż 260 892 344 zł przyznane zostały w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. – O dalekosiężnych planach związanych z rozbudową tras narciarsko-biathlonowych na Kubalonce miałem przyjemność mówić podczas konferencji, która odbyła się pół roku temu w Centralnym Ośrodku Sportu w Szczyrku. Teraz te ambitne zamierzenia nabierają rzeczywistego rozpędu. Rozbudowa tras to bez wątpienia inwestycja, którą zaliczyć można do kluczowych dla rozwoju polskiego sportu. Obiekt, który docelowo tam powstanie jest nową jakością na skalę światową, pozwalając na organizację dużych imprez i mam taką nadzieję – przyczyniając się do popularności dyscyplin i sukcesów biało-czerwonych sportowców w narciarstwie biegowym oraz biathlonie – mówi Kamil Bortniczuk, minister sportu i turystyki.

Podczas poniedziałkowej konferencji podkreślono, że inwestycja z rekordowym dofinansowaniem z dużym prawdopodobieństwem przyczyni się do wychowania kolejnych pokoleń sportowców, być może na miarę aren światowych. – Rząd od ośmiu lat udowadnia, że potrafi realizować wielkie inwestycje. Rozwijamy wszystkie obszary życia, także sport amatorski i wyczynowy. Jestem pewien, że już za kilka lat oczy sportowego świata będą zwrócone na Podbeskidzie. Setki milionów złotych rządowego wsparcia dla rozbudowy infrastruktury sportowej w regionie to gwarancja realizacji ambitnych planów i imponujących projektów, jak ten dotyczący bazy narciarskiej na Kubalonce. Całoroczny obiekt służący treningom i organizacji zawodów, także najwyższej międzynarodowej rangi, będzie należał do najnowocześniejszych w Europie. Jestem przekonany, że polscy biegacze i biatloniści, dzięki tak znakomitemu zapleczu treningowemu, będą zdobywać medale na mistrzostwach świata i na igrzyskach olimpijskich. Inwestycja ta to też impuls nie tylko do rozwoju kultury fizycznej i sportu wyczynowego, ale także do rozwoju gospodarczego i turystycznego naszego regionu – podkreśla Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej.

Dyrektor COS-OPO w Szczyrku Tomasz Laszczak przypomniał, że już w ostatnich czterech latach Ministerstwo Sportu i Turystyki zainwestowało na Kubalonce 28 mln zł, co pozwoliło na zamontowanie sztucznego oświetlenia, modernizację strzelnicy oraz wykonanie nowoczesnego systemu naśnieżania. – To ambitny i konkretny, a teraz także realny cel, aby do skutku doszła przełomowa inwestycja zmieniająca polski sport. Obiekt funkcjonował będzie nie tylko zimą, ale również w czasie letnim. Przysłuży się też społeczności lokalnej. Pomimo dedykowania dla sportu chcemy, żeby ośrodek na Kubalonce działał szeroko, przez co region będzie zyskiwał na atrakcyjności – mówi dyrektor.

Inwestycja rozbudowy ośrodka biegowo-biathlonowego na Kubalonce ma rozpocząć się w 2024 roku, a jej zakończenie planowane jest na 2027 r.