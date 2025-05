W niedzielę, 18 maja, odbywają się wybory prezydenckie. Od godziny 7:00 do 21:00 można głosować w lokalach wyborczych w Polsce i za granicą. Z tej drugiej możliwości skorzystał m.in. Zbigniew Boniek, który już z samego rana pochwalił się spełnieniem obywatelskiego obowiązku w Rzymie. "Kości zostały rzucone, a teraz konie, Sinner i Roma-Milan" - opisał przy okazji sportowy plan na resztę wyborczej niedzieli.

Wybory prezydenckie: Zbigniew Boniek oddał już głos! Zdradził, co będzie robił przez resztę dnia

Wybory prezydenckie. Bartosz Kurek, Aleksander Zniszczoł i inne gwiazdy sportu już zagłosowały

Legendarny polski piłkarz i były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej nie jest oczywiście jedyną gwiazdą sportu, która poszła na wybory. Bartosz Kurek po godzinie 12:00 pochwalił się wyjątkowym zdjęciem przy urnie w swoim lokalu wyborczym. "Obowiązek spełniony" - napisał wymownie.

Bardzo podobnie do sprawy podszedł czołowy polski skoczek, Aleksander Zniszczoł. Za pośrednictwem Instastories już rano pokazał, jak wrzuca swój głos do pustawej jeszcze urny. "Obywatelski obowiązek spełniony" - skomentował, dołączając emotki polskiej flagi.

Marta Linkiewicz wystroiła się na wybory

Na wybory ruszyły też uznane postaci polskich sportów walki. Wizytą w swoich komisjach pochwalili się m.in. Łukasz "Juras" Jurkowski, Mateusz "Don Diego" Kubiszyn czy aktualny mistrz KSW w wadze koguciej, Sebastian Przybysz. Na głosowanie udała się również Marta Linkiewicz, która pokazała w mediach społecznościowych cały "rytuał" przygotowań.

Zawodniczka znana m.in. z FAME MMA udostępniła najpierw filmik, na którym już wymalowana i gotowa do wyjścia wdzięczyła się do kamery swojego telefonu. "Do moich obowiązków należy być piękną i wypoczętą" - napisała dość prowokująco, ale szybko dodała kolejny wpis. "Na głosowanie, a gdzie!!!" - poinformowała swoich fanów w drodze na wybory. Linkiewicz udała się na nie w modnych okularach, ubrana raczej na sportowo, ale elegancko. Po wszystkim mogła zjeść w jednej ze stołecznych włoskich restauracji. W powyższej galerii zebraliśmy wizyty wielu gwiazd sportu na tegorocznych wyborach prezydenckich. Przypomnijmy, że głosować można do 21:00.