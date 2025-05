Jan Tomaszewski w szpitalu. "Lekarze mówią, że trochę tu pobędę"

77-letni Tomaszewski na piątek miał zaplanowane rutynowe badania w szpitalu, ale niestety okazało się, że trafił do niego wcześniej. Były piłkarz został przewieziony do szpitala z zakrzepem i przechodzi szczegółowe badania.

- Ból był okropny, nie do wytrzymania. Nie mogę nic jeść i pić, bo do dziś mam wodowstręt i jadłowstręt. Kilku lekarzy rozmawia nad tym, jakie leki mi przepisać, żeby problem wyeliminować. Choć teraz ból jest nieco mniejszy, to wciąż nie jest dobrze. Lekarz mówi, że trochę w tym szpitalu zostanę – mówi nam Tomaszewski.

To kolejny raz w ciągu ostatnich kilku miesięcy, kiedy Tomaszewski trafia do szpitala. 12 listopada był hospitalizowany z powodu zbyt wysokiego ciśnienia krwi. - W szpitalu dali mi leki i kroplówkę. Po południu planuję wrócić do domu – mówił wówczas Tomaszewski. Tym razem zanosi się niestety na to, że pobyt w szpitalu będzie dłuższy. - Pragnę poprosić widzów, którzy oglądają moje komentarze w „Super Expressie”, żeby trzymali za mnie kciuki w tym trudnym czasie – podkreśla Tomaszewski.

Panie Janie, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!

Jan Tomaszewski w wywiadach dla „Super Expressu” komentuje piłkarską (i nie tylko) rzeczywistość w Polsce. Legendarny bramkarz słynie z ciekawych przemyśleń na temat gry naszej reprezentacji. - Mamy dobrych piłkarzy. Chciałbym, żeby w końcu zaczęli tworzyć drużynę narodową z prawdziwego zdarzenia – mówi Tomaszewski, który bierze udział w specjalnych programach na żywo „Futbologia” na kanale „Super Express Sport” na YouTube.

