- Był przed Darkiem Jan Ciszewski, który wprowadził nieprawdopodobną dynamikę, nieprawdopodobne określenia. Sam to prowadził. I mam nadzieję, że Darek Szpakowski się na mnie nie obrazi, ale to on był pierwszą legendą polskiego komentowania. Jasiu był naszym dwunastym zawodnikiem. Po nim pojawił się Darek i też został legendą - wspomina Jan Tomaszewski, podkreślając, jak wielki wpływ Ciszewski miał nie tylko na odbiór meczów przez kibiców, ale także na samych zawodników.