Zamach na Trumpa. Apel Jana Tomaszewskiego po dramatycznych scenach: Skończcie z pieprzonym hejtem!

Takich sytuacji nikt się nie spodziewał! Donald Trump w weekend przeżył zamach na swoje życie. Strzelec został zabity przez Secret Service, a w mediach społecznościowych rozgorzała wielka dyskusja na temat hejtu i mowy nienawiści. Jan Tomaszewski w programie „Euro Express” został zapytany przez jednego z widzów o całe zajście. Były bramkarz reprezentacji Polski nie zostawił suchej nitki!

Jan Tomaszewski nie ukrywa, że jego zdaniem w obecnej polityce hejt jest zdecydowanie za duży. To tylko nakręca sytuacje, jak ta z minionego weekendu w Stanach Zjednoczonych.

- Nie ma dymu bez ognia. Ostatnio w polityce jest nieprawdopodobny hejt! Nieprawdopodobna mowa nienawiści, nie tylko w Stanach Zjednoczonych. W tej chwili zaczynają się opamiętywać. Widziałem zdjęcia… Centymetra brakowało od jego śmierci. Popełnili błąd ochroniarze, bo jeśli to prawda, że pokazywali, że ktoś się czołga z karabinem po dachu… Oni nic sobie z tego nie zrobili – przyznał wprost.

Były poseł na Sejm wspomniał też o obecnej sytuacji geopolitycznej w naszym regionie świata. Zdecydował się na ważny patriotyczny apel.

- Też byłem w polityce. Można tam być, ale nie można przekroczyć granicy, a to się dzieje! Spójrzmy nawet u nas. Putin się śmieje, jak jest wojna polska-polska. Skończmy to, bo mamy jedną ojczyznę. Dla jednej ojczyzny gramy w piłkę, dla jednej ojczyzny pracujemy. Pomijam, kto wygra wybory, bo to nie jest ważne. Ważne jest, żebyśmy się szanowali – dodał.

Tomaszewski dodał również, że jego zdaniem należy zmienić kierunek debaty publicznej.

- Mam nadzieję, że to będzie ostatni dzwonek, że wreszcie zaczniemy mówić po ludzku. A nie tym pieprzonym hejtem! Bo to do niczego dobrego nie prowadzi – skwitował na koniec.