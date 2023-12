Złe wiadomości dla UEFA! Potężny cios, Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozsądził sprawę Superligi!

O Superlidze głośno było w 2021 roku, kiedy to najbogatsze, najsilniejsze i posiadające największą rozpoznawalność kluby europejskie stwierdziły, że stworzą alternatywę dla rozgrywek Ligi Mistrzów UEFA. Europejska centrala piłkarska oraz FIFA zablokowały inicjatywę, przez co przedstawiciele (za wyłączeniem Realu Madryt, FC Barcelona i Juventusu Turyn) zaczęli odchodzić z inicjatywy. Sprawa jednak trafiła do sądu w Madrycie, który skierował rzecz do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Znamy wyrok.

Wielki cios dla UEFA. Superliga może powstać!

W czwartek 21 grudnia 2023 roku w sprawie zapadł wyrok i przedstawiciele Trybunału orzekli, że plany UEFA i FIFA i ich postanowienia są niezgodne z prawem Unii Europejskiej.

- Przepisy FIFA i UEFA, dotyczące uprzedniego zatwierdzania międzyklubowych rozgrywek piłkarskich, takich jak Superliga, są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej - stwierdzono w orzeczeniu.

Jak stwierdzono, UEFA i FIFA nie mają prawa blokować konkurencji dla swoich rozgrywek.

- Ani FIFA, ani UEFA nie mogą nakładać sankcji na kluby, biorące udział w alternatywnych rozgrywkach. Muszą być one zgodne z regułami konkurencji i szanować swobodę przemieszczania się - stwierdzono.