Znamy komplet finalistów Lig Akademickich AZS w siatkówce, piłce ręcznej i koszykówce

Ligi Akademickie AZS to specjalny projekt wymyślony dla studentów, których pasją jest również sport. Akcja ma na celu zachęcać do tworzenia nowych drużyn, a także regularnych treningów, które potem mają przełożyć się na jak najlepszą dyspozycję podczas turniejów. Warto wspomnieć, że do całego projektu w pięciu dyscyplinach (pływanie, koszykówka, piłka ręczna, siatkówka, hokej na lodzie) zgłosiło się ponad 130 drużyn. W przypadku sportów drużynowych, w zawodach Final Four, które zaplanowano na 20-22 grudnia w Krakowie, zagrają najlepsze cztery drużyny z eliminacji, a oprawa tej imprezy będzie wyjątkowa. – A o tym przekonali się już pływacy, którzy zawody finałowe rozegrali nieco wcześniej ze względu na inne ważne imprezy, na czele z mistrzostwami świata – podkreśla Artur Słomka, koordynator projektu.

Wiemy już, że do Krakowa pojadą siatkarze Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie. W grupie eliminacyjnej, która rozgrywana była właśnie w stolicy, przegrali zaledwie jedno spotkanie. Jako zwycięzcy otrzymali już bilet do Krakowa i za niecałe dwa tygodnie, obok AZS Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, AZS Politechnika Wrocławska i AZS Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, będą mieli szansę walki o medale.

Mamy również rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o siatkówkę pań. Również w Warszawie, szans rywalkom nie dały zawodniczki AZS Uniwersytet w Siedlcach. To one zdominowały rozgrywki i wygrały wszystkie dziesięć spotkań. Efektem jest awans do finału, a tam jednymi z ich rywalek będą siatkarki AZS Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Zespół ze stolicy Małopolski również wywalczył awans w miniony weekend wygrywając swoją grupę eliminacyjną… także w Krakowie! Szansę na medale będą miały także zawodniczki AZS Politechnika Gdańska i AZS Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, które bilety na Final Four otrzymały już tydzień temu.

Do grona finalistek w turnieju piłki ręcznej dołączyły ekipy AZS Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz AZS AWF Katowice. To właśnie te drużyny okazały się najlepsze w zawodach eliminacyjnych w Opolu. Ze względu na fakt, że w żeńskiej piłce ręcznej turnieje odbywały się tylko w dwóch miastach, to przepustkę do Final Four otrzymały po dwie ekipy. A przypomnijmy, że tydzień temu najlepszymi drużynami turnieju w Łodzi okazały się AZS Uniwersytet Radomski i AZS AWF Warszawa.

AZS Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie - to ten zespół okazał się najlepszy w koszykarskich zawodach eliminacyjnych w stolicy. Minimalnie zwyciężył z AZS Uniwersytet Radomski i być może w Krakowie ponownie znajdzie się na podium. Podobny cel mają koszykarze AZS AGH Kraków, czyli zwycięzcy turnieju w Opolu. A w Final Four czekają na nich także zawodnicy AZS Politechnika Gdańska i AZS Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Do rozegrania przed Final Four pozostał więc tylko turniej hokejowy. Teraz rywalizacja przeniesie się z Katowic do Torunia, gdzie ponownie zmierzą się ze sobą AZS Uniwersytet Gdański, AZS AGH Kraków, AZS AWF Katowice i AZS UMK Toruń. Organizatorem zawodów jest Akademicki Związek Sportowy. Projekt Lig Akademickich AZS współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.