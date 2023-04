Znów ponad pół tysiąca dzieciaków na zajęciach „KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF” u Moniki Pyrek

– Dzieciaki nie pozwalają mi nigdy na wątpliwości, czy organizujemy dla nich ciekawe zajęcia. Widzę ich wielką radość, widzę ich uśmiechy na twarzach, ale przede wszystkim widzę, z jakim zaangażowaniem ćwiczą z wykorzystaniem naszych urządzeń. To utwierdza mnie w przekonaniu, że robimy dobrą robotę, a dzieciaki otwierają się na aktywność fizyczną – mówi Monika Pyrek.

Tym razem przez dwa dni zajęcia odbywały się w Szczecinie, gdzie najpierw ćwiczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 59, a dzień później uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 35, a także gościnnie z klas Centrum Mistrzostwa Sportowego oraz SP nr 48.

– Zbiłem olimpijską piątkę z Moniką Pyrek, świetnie się bawiłem i bardzo dziękuję – mówił Aleksander, uczeń szóstej klasy szóstej z SP nr 59 w Szczecinie.

– To była świetna zabawa, wszystko mi się podobało. Czego się nauczyłam? Że nie można się poddawać – dodała Marcelina, uczennica klasy czwartej z SP nr 35. Zajęcia organizowane przez Fundację Moniki Pyrek adresowane są do uczniów z klas 4-8 szkół podstawowych.

„KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF” to zajęcia, w trakcie których uczniowie mają możliwość skorzystania z wielu sportowych aktywności na poszczególnych stacjach. Lekcja trwa dwie godziny, a uczniowie mogą ćwiczyć na wszystkich dostępnych urządzeniach. Uczniowie ćwiczą m.in. na ergometrach wioślarskich, trenażerach sportowych, refleksomierzach, specjalnych ściankach wspinaczkowych, czy symulatorach narciarskich i rowerowych. – Nowe technologie sprawiają, że lekcje wychowania fizycznego stają się angażujące i interesujące jak nigdy wcześniej – mówiła w szczecinie nauczycielka wf z SP 59 Aleksandra Jagła.

– Sport to przede wszystkim fantastyczna radość i to z całych sił pokazujemy młodym uczestnikom naszych zajęć. Sport jest doskonałym pomysłem na spędzanie czasu i jest bardzo ważne, by wykształcić u nich nawyk aktywności fizycznej. Nie obowiązek, a właśnie nawyk, przyjemność – dodaje Pyrek, była wicemistrzyni świata, a dziś ambasadorka KINDER Joy of moving. Akcja organizowana przez fundację byłej lekkoatletki jest częścią programu realizowanego przez Grupę Ferrero, mającego inspirować dzieci i młodzież do podejmowania fizycznej aktywności w celu wykształcenia u nich kultury ruchu.

W tym roku zajęcia organizowane przez byłą wicemistrzynię świata w skoku o tyczce odbędą się siedmiu miastach. Za nami już niezwykłe lekcje w Jastrzębiu-Zdroju, Rybniku i Krzeszowicach, w Osielsku, Inowrocławiu i Szczecinie, a kolejne zaplanowane są jeszcze w Koszalinie. Zajęcia dofinansowane są z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Honorowy patronat nad programem objęły Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Polski Komitet Olimpijski, a partnerem motoryzacyjnym jest marka SsangYong.

W akcji „KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF” można brać udział nie tylko osobiście, bo Fundacja Moniki Pyrek zorganizowała specjalną e-platformę do korzystania z zajęć przygotowanych nie tylko dla dzieci, ale także dla rodziców i nauczycieli wychowania fizycznego. Zajęcia – i nie tylko, bo również wykłady, czy podcasty – dostępne są pod adresem alternatywnelekcjewf.pl.