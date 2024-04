Żona legendarnego strongmana wygląda jak ósmy cud świata. Można dla niej stracić głowę, ponętnym ciałem chwali się w sieci

Legendarny rywal Pudzianowskiego ma prześliczną żonę

Mariusz Pudzianowski jest jedną z nielicznych postaci w historii strongmanów, która zrobiła tak wiele dla tej dyscypliny. Trudno dziwić się, że przyciągał przed telewizory tłumy oglądających, gdyż wygrywał kolejne zawody bardzo często z dużą przewagą. Łącznie 5 razy zostawał mistrzem świata, co jest do dzisiaj niepobitym rekordem, choć kilku zawodników bardzo się do jego wyniku zbliżyło, notując po 4 zwycięstwa. Jednym z nich jest Zydrunas Savickas, który przy okazji startował w czasach właśnie Mariusza Pudzianowskiego i nie raz dzielił z nim podium zawodów o tytuł najsilniejszego mężczyzny na świecie. Okazuje się, że żona Litwina to prawdziwa piękność!

Żona Zydrunasa Savickasa zachwyca swoim ciałem

Swój pierwszy tytuł w karierze Zydrunas Savickas zdobył w 2009 roku – były to zarazem ostatnie mistrzostwa świata, na których wystartował Polak. To wtedy Pudzianowski udzielił słynnego, legendarnego wręcz wywiadu, w którym padły słowa „to by nic nie dało, bo on był drugi w kulach”. Jak zostało wspomniane kariera Savickasa później rozwijała się bardzo dobrze i łącznie sięgnął on po cztery tytuły najsilniejszego człowieka na ziemi.

Tak wygląda dziś Zydrunas Savickas, legendarny rywal Mariusza Pudzianowskiego

Savickas zajmował się jednak także innymi sprawami. Już w 2008 roku otworzył własną siłownię w Wilnie, a w 2011 roku został radnym Wilna. W życiu osobistym też do pewnego czasu układało mu się bardzo dobrze – w 2010 roku poślubił Jurgitę Savickiene, ale para rozwiodła się w 2021 roku. Rok później Litwin znów stanął na ślubnym kobiercu – 47-letni wówczas Savickas poślubił 30-letnią Brigitę Lacytę. Jego ukochana również chętnie trenuje i startuje w zawodach, a swoim pięknym, wyćwiczonym ciałem chwali się w mediach społecznościowych. W galerii powyżej znajdziecie gorące zdjęcia Brigity Lacyte.