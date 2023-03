Kiedy przed rokiem Naonobu Fuiji poinformował za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, że wykryto u niego nowotwór żołądka, wielu fanów siatkówki nie ukrywało swojego przygnębiania. Niestety, 31-letni członek reprezentacji Japonii podczas ostatnich igrzysk olimpijskich, które odbyły się w Tokio w 2021 roku przegrał walkę z chorobą i zmarł. Odejście siatkarza sprawiło oczywiście, że cała dyscyplina pogrążyła się w żałobie i zaczęła żegnać zmarłego siatkarza.

Smutny wpis Bartosza Kurka. Po śmierci japońskiego siatkarza musiał to napisać

W mediach społecznościowych nie brakuje postów kolejnych zawodników oraz federacji siatkarskich, które żegnają zmarłego 31-latka i oddają mu honor po jego odejściu. Obok takiej tragedii obojętnie nie mógł przejść również Bartosz Kurek.

Bartosz Kurek pogrążony w smutku. Przygnębiający wpis, polski siatkarz nie mógł przejść obojętnie obok takiej tragedii

- Rest in peace - napisał krótko na Instagramie gwiazdor reprezentacji Polski, publikując w mediach społecznościowych czarno-białe zdjęcie zmarłego Naonobu Fuiji. Bartosz Kurek dodał również wyraźnie smutną emotikonę, dając do zrozumienia, jak bardzo przygnębiła go śmierć 31-letniego zawodnika.

