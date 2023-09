Biało-czerwoni wezmą wielki rewanż na Włochach? Przed nami finał mistrzostw Europy!

Kursy TOTALbet: Włochy – Polska

Czwartek bez wątpienia był dla polskiej siatkówki wspaniałym dniem. Nasza męska reprezentacja przełamała bowiem fatalną serię meczów ze Słoweńcami, którzy eliminowali nas z czterech ostatnich europejskich czempionatów, w tym w dwóch poprzednich na etapie półfinału. Trzeba jednak oddać sprawiedliwość, że początek spotkania zupełnie na to nie wskazywał. Obie drużyny od samego początku szły niemal łeb w łeb, ale to nasi rywale zachowali w końcówce więcej zimnej krwi, wygrywając pierwszą partię 25:23. Także druga odsłona nie zaczęła się po naszej myśli, w pewnym momencie podopieczni Nikoli Grbicia przegrywali już bowiem 2:6. Wówczas w naszej ekipie zaszła najwyraźniej jakaś głęboka metamorfoza, od tego momentu Polacy zaczęli bowiem grać zdecydowanie lepiej, uwypuklając własne atuty i niwelując przy tym najmocniejsze strony Słoweńców. To sprawiło, że trzy kolejne sety padły naszym łupem – odpowiednio do 21, 20 i 21. Cały mecz zakończył się wynikiem 3:1, co dało Polakom awans do pierwszego finału ME od 2009 roku. Wówczas nasi reprezentanci sięgnęli po tytuł, pokonując 3:1 Francję. Tym razem naszym rywalem będzie gospodarz sobotniego meczu, reprezentacja Włoch. Czy także i w tym przypadku możemy liczyć na szczęśliwie zakończenie? Zdaniem TOTALbet jest to bardzo możliwe. Legalny polski bukmacher szanse na triumf ocenia identycznie, kurs na takie zdarzenia wynosi bowiem 1.87.

i Autor: TOTALbet

Trzeba natomiast przyznać, że nasz finałowy rywal znajduje się aktualnie w świetnej dyspozycji. Podopieczni Ferdinando de Giorgiego – będący jednym ze współgospodarzy europejskiego czempionatu – jak dotąd nie mieli sobie równych, choć mimo to były mecze, w których rywali postawili im czynny opór. Nie zmienia to jednak faktu, że siatkarze z Półwyspu Iberyjskiego pewnie wygrali swoją grupę, w 5 meczach gromadząc 14 „oczek”, a jedyny punkt tracąc w ostatniej kolejce, poprzez stratę dwóch setów w meczu z Niemcami. W 1/8 finału najmniejszego oporu faworytowi nie postawili Macedończycy, za to w ćwierćfinale – przeciwko Holandii – było naprawdę blisko sensacji. Zawodnicy z Kraju Tulipanów sensacyjnie urwali Włochom dwa sety, a i w tie-breaku byli dla nich równorzędnym rywalem. Finalnie lepsi okazali się gospodarze, którzy po wygranej 15:12 mogli cieszyć się z awansu do najlepszej czwórki. Tam ich przeciwnikiem była Francja, a mecz ten był prawdziwym pokazem siły zawodników de Giorgiego. Najlepszym potwierdzeniem tych słów jest fakt, że mecz zakończył się bardzo pewną wygraną 3:0, a Squadra Azzurra byli lepsi niemal w każdym aspekcie siatkarskiego rzemiosła. W wielkim finale los skojarzył ich z kolei z Polakami, a mecz ten będzie powtórkę finału MŚ 2022. Wówczas w katowickim Spodku górą byli Włosi, którzy zwyciężyli 3:1. Zdaniem TOTALbet „powtórka z rozrywki” jest możliwa, choć szanse obu drużyn są wg bukmachera identyczne. Dość powiedzieć, że kurs na triumf którejkolwiek z ekip jest identyczny i wynosi 1.87.

Sonda Czy polscy siatkarze sięgną po mistrzostwo Europy? Tak Nie Trudno powiedzieć

Wybrane kursy TOTALbet

Zwycięzca:

Włochy – 1.87 Polska – 1.87

Włochy wygrają seta:

tak – 1.14 nie – 4.65

Polska wygra seta:

tak – 1.14 nie – 4.70

Total – suma setów:

poniżej 3.5 – 2.66 powyżej 3.5 – 1.40

poniżej 4.5 – 1.34 powyżej 4.5 – 2.90

Liczba setów w meczu:

3 – 2.71

4 – 2.41

5 – 2.97

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.