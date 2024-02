Halkbank - ZAKSA TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Liga Mistrzów Halkbank - ZAKSA STREAM LIVE ONLINE Halkbank Ankara - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj 07.02

Halkbank - ZAKSA TV TRANSMISJA NA ŻYWO gdzie oglądać mecz Halkbank Ankara - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle ma w tym sezonie ogromne problemy i cudem uratowała się już w fazie grupowej Ligi Mistrzów. W decydującym meczu z belgijskim Roeselare kędzierzynianie przegrywali 2:0, ale zdołali odwrócić losy meczu i po tie-breaku awansowali do fazy pucharowej. W niej byli skazywani na pożarcie z Halkbankiem Ankara. W tureckiej drużynie występują m.in. Nimir Abdel-Aziz i Earvin Ngapeth, jednak dwie wielkie gwiazdy siatkówki nie dały sobie rady w pierwszym meczu z ZAKSĄ. Zwycięzcy trzech ostatnich edycji LM pomimo wielu problemów zdrowotnych zdołali wygrać we własnej hali 3:2 w cieniu skandalu. Przez ponad 15 minut sędziowie mający dostęp do powtórek weryfikowali wynik, a buzujące emocje poskutkowały m.in. czerwoną kartką dla Łukasza Kaczmarka. Mimo to, ZAKSA wygrała tie-break i na rewanż do Turcji uda się z minimalną zaliczką.

ZAKSA po zwycięstwie z Halkbankiem skupiła wszystkie siły na rewanżu. Teoretyczny weekendowy hit PlusLigi z Asseco Resovią okazał się kitem, w którym kędzierzynianie oszczędzali się przed bojem o być albo nie być w LM. Zabrakło m.in. chorych Łukasza Kaczmarka, Bartosza Bednorza i Korneliusza Banacha. Na parkiecie pojawił się za to Justin Ziółkowski, który na co dzień jest... trenerem przygotowania fizycznego ZAKSY. W rewanżu z Halkbankiem z pewnością trener Adam Swaczyna wystawi możliwie najmocniejszy skład, ale nieobecny wciąż będzie m.in. Aleksander Śliwka. Czy przetrzebiona drużyna poradzi sobie na gorącym terenie?

Mecz rewanżowy Halkbank Ankara - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w 1/8 finału Ligi Mistrzów odbędzie się w środę, 7 lutego, o godzinie 16:00. TRANSMISJA w TV na kanale Polsat Sport. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny w płatnej usłudze Polsat Box Go. W przypadku zwycięstwa Halkbanku 3:2 o awansie do ćwierćfinału zadecyduje złoty set!