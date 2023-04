Imponująca kariera Mariusza Wlazłego! Były reprezentant Polski podjął ważną decyzję, ogromny cios dla kibiców

To nie sen, będzie polski finał siatkarskiej Ligi Mistrzów!!! Zaksa Kędzierzyn dołączyła do Jastrzębskiego Węgla. Coś cudownego

4 sierpnia 1983 roku w Wieluniu urodził się Mariusz Wlazły. Swoją przygodę z siatkówką rozpoczął właśnie w rodzinnym mieście, następnie trafił do Skry Bełchatów, gdzie jego kariera prężnie się rozwijała. Przez 17 lat pobytu w Bełchatowie zdobył wiele trofeów: dziewięć tytułów mistrza Polski, siedmiokrotnie zwyciężał z drużyną Puchar Polski, a także cztery razy sięgnął po Superpuchar. Gablotka z medalami Wlazłego jest zapełniona medalami Ligi Mistrzów oraz Klubowych Mistrzostw Świata. 39-latek występował w reprezentacji Polski, a było to w latach 2005-2014, wówczas wywalczył wicemistrzostwo (2006) oraz mistrzostwo świata (2014). Warto przypomnieć, że w 2003 roku atakujący zdobył mistrzostwo świata u-21.

Wielkie osiągnięcia Mariusza Wlazłego! Legendarny atakujący kończy karierę

Wlazły nie grał przez całą karierę na pozycji atakującego. 39-latek miał epizody na przyjęciu. Jedno jest pewne, były reprezentant Polski jest bezsprzecznie jednym z najlepszych siatkarzy PlusLigi, a potwierdzić to mogą liczby. Wlazły ma na swoim koncie 74 statuetki MVP (lider rankingu), najlepiej punktujących (7589), zagrywających (802 asy) i atakujących (6076). - To było dwadzieścia niesamowitych sezonów… Siedemnaście w PGE Skrze Bełchatów, trzy w Treflu Gdańsk i lata z orzełkiem na piersi. Tę niesamowitą drogę od samego początku przemierzałem razem z Wami, najlepszymi kibicami na świecie. I to właśnie Wam, a także moim dwóm klubom i Polskiej Siatkówce chciałbym najmocniej jak umiem podziękować. Każda przygoda musi dobiec końca. Zaczynające się zaraz play-offy, będą moimi ostatnimi w karierze zawodnika. Chciałbym Was serdecznie zaprosić na finisz sezonu pełnego wielkich emocji - napisał w mediach społecznościowych atakujący.