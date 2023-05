Kto trafi do siatkarskiego raju? Już w sobotę polski finał Ligi Mistrzów!

Kursy TOTALbet: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Jastrzębski Węgiel

Choć drużyna ZAKSY Kędzierzyn-Koźle w tegorocznej Lidze Mistrzów broniła tytułów zdobytych w dwóch poprzednich sezonach, jej droga do meczu finałowego była naprawdę długa i wyboista. Problemy rozpoczęły się już w fazie grupowej, gdzie los przydzielił ówczesnym mistrzom Polski włoskiego giganta z Trentino. Na przestrzeni sześciu meczów zdecydowanie lepsza była ekipa z Półwyspu Apenińskiego, która z 17 punktami awansowała bezpośrednio do ćwierćfinałów. Kędzierzynianie z 12 „oczkami” zajęli natomiast drugie miejsce, co oznaczało konieczność gry w tzw. repasażach. Tam rywalem ekipy z Opolszczyzny był inny polski zespół – Aluron Warta Zawiercie. Podopieczni Tuomasa Sammelvuo poradzili sobie jednak bez większych problemów, a w kolejnej rundzie wzięli odwet na Trentino, wygrywając „złotego seta” 15:9. Tak wielkiej dramaturgii nie było natomiast w półfinale, gdzie naprzeciw ZAKSY stanęła Perugia, mająca w składzie m.in. Kamila Semeniuka i Wilfredo Leona. Włosi w dwumeczu nie mieli nic do powiedzenia, a dwie porażki po 1:3 są na to najlepszym dowodem. W finale los ponownie skojarzył kędzierzynian z inna drużyną PlusLigi. Tym razem będzie to Jastrzębski Węgiel, który nie tak dawno pozbawił podopiecznych fińskiego szkoleniowca tytułu mistrza Polski. Czy świadkami podobnego rozstrzygnięcia będziemy w Lidze Mistrzów? Zdaniem TOTALbet jest to możliwe, nieznacznym faworytem w opinii bukmachera będą bowiem siatkarze JW.

i Autor: TOTALbet ZAKSA - JW

Dla zawodników z Jastrzębia będzie to natomiast dopiero pierwsza okazja na zdobycie tak cennego skalpu i trzeba przyznać, że bardzo solidnie na nią zapracowali. Nowo koronowany mistrz Polski swoją moc zaprezentował już w fazie grupowej – komplet punktów i zaledwie dwa przegrane sety sprawiły, że klub z Górnego Śląska okazał się bezapelacyjnie najlepszy i zasłużenie awansował do ćwierćfinału. Tam jego rywalem było niemieckie Friedrichsafen, z którym jastrzębianie mierzyli się już w grupie. Także i tym razem nie było wątpliwości, kto w tej parze jest lepszy – dwa zwycięstwa po 3:0 i awans do najlepszej czwórki. W walce o finał poprzeczka poszła już jednak mocno w górę, rywalem JW był bowiem turecki Halkbank Arena. Wyjazdowe zwycięstwo 3:1 sprawiło, że podopieczni Marcelo Mendeza byli już o krok od finału. Choć rewanż przed własną publicznością ostatecznie przegrali po tie-break’u, już wcześniej mogli cieszyć się z wygranego dwumeczu. W decydującej rozgrywce ich rywalem będzie triumfator Ligi Mistrzów w dwóch poprzednich sezonach – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Choć doświadczenie w tak ważnych spotkaniach przemawia za rywalem, eksperci TOTALbet faworyta widzą właśnie w drużynie z Jastrzębia. Kurs na triumf nowych mistrzów Polski legalny polski bukmacher ustalił bowiem na poziomie 1.72, w przypadku kędzierzynian jest to natomiast 2.05.

Wybrane kursy TOTALbet

Zwycięzca:

ZAKSA – 2.19 JW – 1.63

ZAKSA wygra seta:

tak – 1.20 nie – 3.90

JW wygra seta:

tak – 1.10 nie – 5.60

Total – suma setów:

poniżej 3.5 – 1.42 powyżej 3.5 – 2.61

poniżej 4.5 – 2.96 powyżej 4.5 – 1.33

