Łzy płyną strumieniami po tym, co spotkało Bartosz Kurka! Nawet twardziel pęknie w momencie. Tak potraktowali ikonę siatkówki

Bartosz Kurek kontuzjowany

Kibice ZAKSY z niecierpliwością czekali na rozpoczęcie nowego sezonu PlusLigi, a co za tym idzie również i na występy Bartosza Kurka w barwach ekipy z Kędzierzyna-Koźla. Niestety dla kapitana reprezentacji Polski, już w pierwszym spotkaniu z Projektem Warszawa, Kurek doznał groźnie wyglądającej kontuzji oka, kiedy piłka odbiła się od boiska, a następnie uderzyła go w twarz. Siatkarz trafił do szpitala, gdzie spędził kolejnych kilka dni, jednak wszystko dobrze się skończyło i Kurek powoli zaczął wracać na treningi swojej drużyny, wciąż jednak prosząc internautów o pilną pomoc. Naturalnie gwiazdor ZAKSY nie mógł udać się ze swoimi kolegami na mecz wyjazdowy do Olsztyna z tamtejszym AZS-em, jednak nie tylko dopingował swoją drużynę z domu, ale oni również nie zapomnieli o swojej gwieździe. Po zakończeniu spotkania, które ekipa z Kędzierzyna-Koźla wygrała 3:1, zawodnicy ZAKSY zrobili specjalne zdjęcie dla Kurka.

Twardziel pęknie po tym, co spotkało Bartosza Kurka

Podopieczni trenera Andrei Gianiego po tym, jak pokonali rywali z Olsztyna 3:1 przed ich własną publicznością i poradzili sobie bez udziału Bartosza Kurka, postanowili zrobić coś wyjątkowego dla kapitana reprezentacji Polski. Gracze z Kędzierzyna-Koźla ustawili się na boisku, po czym każdy z nich zasłonił sobie jedno oko, na znak wsparcia dla Kurka. Ten gest nie przeszedł bez uwagi gwiazdora ZAKSY, który postanowił opublikować tę fotografię w mediach społecznościowych i podziękować im za to, co dla niego zrobili.

Poruszające, co siatkarze ZAKSY zrobili dla Bartosza Kurka pod jego nieobecność

- Brawo Ekipa - napisał krótko Bartosz Kurek dołączając do relacji wspomniane zdjęcie oraz dołączając emotikonę dłoni, które układają się w kształt serca, aby wyrazić swoją wdzięczność za to, co koledzy dla niego zrobili i aby pokazać, jak dobra atmosfera panuje w szatni ZAKSY. Na kolejnej relacji, która pojawiła się na Instagramie Kurka, kapitan reprezentacji Polski postanowił opublikować planszę z wynikiem meczu i wstawić kilka par klaskających dłoni, gratulując im dodatkowo świetnie wykonanej roboty.

i Autor: Instagram/ bartkurek88 screen Siatkarze ZAKSY ze specjalnym gestem dla Bartosza Kurka