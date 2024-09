Bartosz Kurek pilnie potrzebuje pomocy. Niespodziewana wiadomość kapitana reprezentacji Polski, ważna prośba nadeszła nagle

tak traktują go we Włoszech

Co stało się z Bartoszem Kurkiem?

Bartosz Kurek z pewnością inaczej wyobrażał sobie powrót do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Już w pierwszym meczu nowego sezonu PlusLigi, kapitan reprezentacji Polski doznał groźnie wyglądającej kontuzji. Piłka po tym, jak odbiła się od boiska, uderzyła w twarz Bartosza Kurka, a ten natychmiast upadł na kolana i zaczął trzymać się za twarz. Okazało się, że siatkarz doznał urazu oka i trafił do szpitala. W kolejnych dniach po incydencie agent Kurka uspokoił fanów ZAKSY i kadry biało-czerwonych wyznając, że ten na dniach ma wrócić do treningów. Teraz głos zabrał sam zainteresowany, który zwrócił się do swoich kibiców o pomoc i poprosił o polecenie godnej zaufania kliniki dentystycznej. Nie wiadomo jednak, czy pomoc specjalisty jest bezpośrednio związana z urazem, jakiego zawodnik ZAKSY nabawił się w pierwszym meczu, jednak nie można wykluczyć takiej możliwości biorąc pod uwagę fakt, że podczas meczu ucierpiała przede wszystkim twarz Kurka.

Bartosz Kurek poprosił fanów o pilną pomoc. Poszukuje dobrego specjalisty

- Siemanko, podobno nie zawodzicie nigdy poszukuję dobrej kliniki dentystycznej w okolicach K-K, Gliwic. Jeżeli znacie kogoś godnego polecenia to proszę podrzućcie. Z góry dziękuję - zwrócił się do internautów kapitan reprezentacji Polski poszukający obecnie dobrego stomatologa. Wydaje się, że sprawa jest poważna, bowiem Bartosz Kurek nie zawęża obszaru poszukiwać jedynie do Kędzierzyna-Koźla.

Kurek jeszcze nie trenuje

Z powodu niedawnej powodzi, spotkanie 2. kolejki PlusLigi pomiędzy ZAKSĄ i Norwidem Częstochowa zostało przeniesione na 8 października. W najbliższy weekend z kolei, 30 września ekipa z Kędzierzyna-Koźla zmierzy się na wyjeździe z AZS-em Olsztyn, jednak występ Kurka w tym meczu jest wątpliwy. - Bartek jeszcze nie trenuje, ale jest już z drużyną - przekazał klub w środę 25 września pokazując zdjęcia siatkarza z zajęć.