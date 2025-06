Polska – Chiny Transmisja na żywo: stream online i TV. Gdzie oglądać mecz Ligi Narodów siatkarek 5.06.2025?

Spis treści

Mecz Polska - Chiny w drugiej kolejce Ligi Narodów siatkarek rozpocznie się dzisiaj o godzinie 13:30. W Pekinie Biało-Czerwone rozpoczęły zmagania w tych rozgrywkach od zwycięstwa 3:0 z Tajlandią, choć wynik jest naprawdę mylący. Polki wywiązały się z roli zdecydowanych faworytek, ale we wszystkich setach musiały się naprawdę napocić, żeby ograć Tajki. Pierwszego wygrały do 22, drugiego dopiero na przewagi do 24, a trzeciego ponownie do 22. Na szczęście później mogły w świetnych humorach przyjrzeć się kolejnym rywalkom.

Chinki, podobnie jak Polki, wygrały swój pierwszy mecz w tegorocznej LN w środę 3:0. Ich rywalkami były Belgijki, które postawiły się tak naprawdę tylko w drugim secie granym na przewagi. Gospodynie zachowały jednak zimną krew i wygrały do 25, a później szybko zamknęły mecz do 13. Mecz Polska - Chiny zapowiada się jednak zdecydowanie bardziej wyrównanie i liczymy na to, że w czwartek to reprezentacja Stefano Lavariniego utrzyma status niepokonanej.

Siatkarki zrobiły co trzeba na otwarcie Ligi Narodów. Martyna Czyrniańska czuła się jak ryba w wodzie!

Polska - Chiny Transmisja TV. Na jakim programie mecz Ligi Narodów dzisiaj 5.06.2025?

W meczu z Tajlandią prawdziwą liderką drużyny była Martyna Czyrniańska. Młoda przyjmująca zdobyła aż 17 punktów i atakowała z ponad 60-procentową skutecznością. Na jej dobrą grę liczymy także z Chinkami, choć w tym meczu na najwyższym poziomie muszą zagrać wszystkie polskie siatkarki. Ich starcia w Lidze Narodów można oglądać na antenach Polsatu Sport. Warto zaznaczyć, że Polki jako gospodynie turnieju finałowego LN, mają w nim zapewniony udział niezależnie od wyników rundy zasadniczej.

Gdzie oglądać Polska - Chiny w telewizji i stream online?

Mecz Polska - Chiny w Lidze Narodów siatkarek zostanie rozegrany w czwartek 4 czerwca 2025 roku. Początek spotkania już o godzinie 13:30 czasu polskiego. Transmisja w TV na kanale Polsat Sport 1, a online wyłącznie w płatnej usłudze Polsat Box Go. Darmowa relacja na żywo dla wszystkich zajętych pracą i nauką będzie dostępna na Sport.se.pl, bądźcie z nami!