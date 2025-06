Z Tajlandią jest zawsze trudno przyzwyczaić się do innego stylu gry, popełnia się błędy, nie ma się dobrego timingu na bloku. Najważniejsze, by dobrze rozpocząć Ligę Narodów, zbudować pewność siebie, ale i wyciągnąć z tego meczu lekcję. Wiemy co mamy poprawić – powiedział trener Biało-Czerwonych Stefano Lavarini, który mógł mieć pewne zastrzeżenia głównie do gry w kontrze.