Polska – Tajlandia Transmisja na żywo: stream online i TV. Gdzie oglądać mecz Ligi Narodów siatkarek 3.06.2025?

Polska - Tajlandia transmisja na żywo w telewizji, gdzie oglądać Ligę Narodów siatkarek?

W poprzedniej edycji Ligi Narodów polskie siatkarki poradziły sobie wyśmienicie, zajmując ostatecznie trzecie miejsce. Po drodze pokonywały takie drużyny jak Włochy (faza grupowa) czy Turcja (ćwierćfinał), choć w półfinale przeciwko Włoszkom lepsze okazały się rywalki. W meczu o trzecie miejsce natomiast Polki ograły Brazylijki, z którymi w fazie grupowej przegrały. Nie ma wątpliwości, że Liga Narodów jest przez wiele drużyn traktowana trochę po macoszemu i służy w dużej mierze do testowania różnych składów i ustawień, ale jeśli Polki mają na czymś budować zespół, to także na takich pomniejszych sukcesach.

W tym roku najważniejszą imprezą będą mistrzostwa świata, a Liga Narodów, jak zwykle, posłuży do przetarcia przed najważniejszym turniejem. W pierwszym meczu Polki zmierzą się z Tajkami i można się spodziewać, że Polki od razu będą chciały pokazać się z dobrej strony, choć grę w fazie finałowej mają już zapewnioną. – Mamy sporo nowych nazwisk, szczególnie na przyjęciu, szukamy kolejnego kroku w rozwoju. Spodziewam się dużej mobilizacji w Lidze Narodów, biorąc pod uwagę, że poprzednio zdobywaliśmy w niej medale, no i gramy w Łodzi turniej finałowy i z pewnością miejsce w czołówce jest celem. A ponieważ mamy pewność występu w imprezie finałowej, to fazę grupową można potraktować jako przestrzeń do tego, żeby testować rozmaite warianty, sprawdzać się na poziomie międzynarodowym – mówi w rozmowie z „Super Expressem” Joanna Kaczor-Bednarska, była siatkarka kadry, komentatorka telewizyjna.

Mecz Polska – Tajlandia w 1. kolejce fazy grupowej Ligi Narodów odbędzie się w środę, 4 czerwca. Spotkanie rozgrywane w Chinach zacznie się bardzo wcześnie, bo już o 9:00 rano czasu polskiego! Transmisja TV dostępna będzie na kanale Polsat Sport 1. Stream online dostępny będzie na platformie Polsat Box Go. Darmowa relacja na żywo odbędzie się na sport.se.pl, bądźcie z nami!